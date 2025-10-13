Yina Calderón anuncia que se irá de Colombia, mostró la fecha

La creadora de contenido Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al revelar que pronto dejará el país.

La también empresaria, conocida por sus constantes polémicas y su estilo directo al opinar sobre el mundo del entretenimiento, publicó en sus historias de Instagram los tiquetes que confirman su viaje.

Según contó, su salida está programada para el sábado 25 de octubre a las 10 de la mañana, con destino a República Dominicana.

El vuelo aterrizaría en Santo Domingo cerca de las dos de la tarde del mismo día. Con esta decisión, la influencer afirmó que su ausencia será notoria: “Colombia me perderá”.

¿Cuál es el proyecto que espera a Yina Calderón en República Dominicana?

Aunque Calderón no entregó todos los detalles, sí confirmó que su traslado está relacionado con un nuevo proyecto en el país caribeño, todo parece ser que es un reality.

Aseguró que se siente motivada y lista para mostrar una faceta más fuerte de sí misma, prometiendo que su carácter será aún más protagonista en esta nueva etapa.

En sus declaraciones, la creadora de contenido incluso comparó su actitud con la de recordadas figuras de las telenovelas, mencionando a actrices como Catherine Siachoque y Gabriela Spanic, conocidas por interpretar papeles de villanas icónicas.

¿Qué impacto tiene que Yina Calderón anuncie que se irá de Colombia?

La noticia generó un amplio debate en redes sociales, donde muchos de sus seguidores reaccionaron con sorpresa, mientras otros la alentaron a buscar nuevas oportunidades.

Su salida representa un cambio en la dinámica del entretenimiento digital local, ya que Calderón ha sido protagonista constante de titulares y discusiones entre creadores de contenido.

A partir del 25 de octubre, Yina Calderón comenzará una nueva etapa profesional en República Dominicana, un destino que, según ella misma señaló, deberá estar preparado para recibirla “más potente que nunca”.

Por el momento, Yina Calderón se prepara para enfrentar a Andrea Valdiri, el próximo 18 de octubre, la empresaria subirá al cuadrilátero del Coliseo MedPlus de Bogotá para enfrentarse a la también creadora de contenido Andrea Valdiri, como parte del evento de boxeo Stream Fighters 4, organizado por el creador de contenido Westcol.