Publican foto de la hija de Epa Colombia con emotivo recuerdo, "¿cuánto más debemos aguantar"

Daneidy Barrera continúa siendo tema de conversación mientras cumple su condena en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
La hija de Epa Colombia enternece en rede
Pareja de Epa Colombia enternece a sus seguidores al compartir foto de su hija con un mensaje especial. (Foto del Canal RCN)

El nombre de Daneidy Barrera, conocida popularmente como Epa Colombia, sigue siendo noticia. Desde que fue trasladada a la Escuela de Carabineros en Bogotá para cumplir su condena, la empresaria no ha dejado de estar presente en la conversación pública gracias a las publicaciones que comparte su círculo más cercano.

La más reciente fue una fotografía de su hija, que rápidamente desató miles de comentarios entre sus seguidores.

¿Qué ha pasado con Epa Colombia y su hija?

La imagen fue compartida en la cuenta oficial de la empresaria y en ella aparece la pequeña Daphne Samara sosteniendo un retrato familiar donde se observa a su madre junto a Karol Samanta, pareja de Daneidy.

Novia de Epa Colombia le envió emotivo mensaje tras su condena junto a su hija.
Este fue el especial mensaje que Karol Samantha le envió a Epa Colombia. | Foto: Canal RCN


En el mensaje, tanto su pareja como su hija, expresaban la necesidad de esperar con paciencia el regreso de Epa Colombia a su hogar, resaltando el vacío que deja en la vida de su familia:

"Te necesitamos, no sabemos cuánto más debemos aguantar, pero aquí estamos y estaremos".

Desde que la empresaria fue privada de su libertad, su familia ha asumido un rol muy importante en mantener su presencia viva en redes sociales.

Karol Samanta, su pareja, ha estado al frente de este proceso, publicando mensajes de apoyo y fotografías que buscan acercar a la empresaria con sus seguidores.

Karol Samantha, prometida de Epa Colombia
Prometida de Epa Colombia publicó sentido mensaje sobre la influenciadora. (Foto de Buen día, Colombia).

La madre de Epa Colombia también ha intervenido públicamente, pidiendo a las autoridades consideración con la situación de su hija. En sus declaraciones, ha hecho enfásis en la necesidad de que la joven empresaria pueda volver a reunirse con su pequeña hija.

Mientras tanto, su familia continúa aferrándose a los recuerdos y a la posibilidad de que la empresaria pueda reencontrarse con su hija lo más pronto posible.

La situación de Epa Colombia sigue generando debate en la opinión pública, al tiempo que evidencia cómo sus seres queridos se han convertido en la voz que mantiene viva su imagen en medio de toda esta compleja situación.

