Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri advirtió que podría demandar a Yina Calderón tras el evento de boxeo

Andrea Valdiri advirtió que demandará a Yina Calderón si sigue arremetiendo contra ella.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Andrea Valdiri confirmó que podría demandar a Yina Calderón tras el evento de boxeo
Andrea Valdiri lanzó fuerte mensaje a Yina Calderón antes de Stream Fighters. (Fotos del Canal RCN)

Andrea Valdiri realizó un en vivo en Kick para hablar sobre el evento de boxeo en el que se enfrentará a Yina Calderón. Desde Bogotá, la empresaria e influencer estuvo acompañada de su entrenador profesional Jacobo Crismatt, su mamá y su pareja, Juan Daniel Sepúlveda. Allí confirmó que La Jesuu sí estará presente en el Stream Fighters.

Artículos relacionados

¿Andrea Valdiri demandará a Yina Calderón?

Durante la transmisión, un seguidor le preguntó qué haría en caso de que Yina Calderón continuara arremetiendo contra ella después del enfrentamiento del 18 de octubre.

Andrea Valdiri confirmó que La Jesuu estará en su pelea contra Yina Calderón
Andrea Valdiri habló de su preparación para enfrentar a Yina Calderón. (Fotos de AFP)

Sin titubear, Andrea respondió que la demandaría:

“No más, hay momentos en los que uno dice ya párele… búscate otras cosas productivas qué hacer por tu vida. Uno mismo es el que se encarga de dejar la huella en el mundo, y tú verás de qué manera lo dejas, si de forma positiva o negativa. No estás haciendo nada positivo, mi reina”, dijo la influencer en alusión a su contrincante.

La transmisión se llevó a cabo desde Bogotá, donde Valdiri está culminando su preparación física para la pelea. Además, adelantó que hará otro en vivo junto a Westcol, organizador del evento, antes del Stream Fighters.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre Karina García?

La cuarta edición de Stream Fighters también tendrá a Karina García, quien se enfrentará contra la mexicana Karely Ruiz. Al respecto, Andrea recordó que se cruzó con Karina en una ocasión y aprovechó para aconsejarle sobre su preparación.

“Sé inteligente, enfócate bien… no necesitamos peleas desordenadas”, le dijo Valdiri.

Karina García reveló cómo se siente antes de su pelea con Karely Ruiz
Karina García reveló cómo se siente antes de enfrentar con Karely Ruiz.

Asimismo, envió un mensaje en contra del maltrato cibernético:

“…hoy no sabemos emocionalmente cómo están. Controla tu lengua, no sabes el daño psicológico que estás haciendo con tu comentario”, advirtió.

Artículos relacionados

¿Qué incidente tuvo Andrea Valdiri con el en vivo?

Durante la transmisión, la barranquillera sufrió un apagón eléctrico en la casa donde se encontraba y, entre risas, culpó a Yina Calderón del incidente.

Sin embargo, la broma no interrumpió el live, en el que la influencer compartió detalles de su entrenamiento y mostró su entusiasmo de cara a la esperada pelea del 18 de octubre en Bogotá.

Andrea Valdiri emociona al revelar que ya está en Bogotá
Andrea Valdiri emociona a fans mostrando su hogar en Bogotá antes del gran enfrentamiento con Yina Calderón (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sale a la luz la identidad de Diablis, el hombre que iba a encontrarse con B-King y Regio Clown Talento nacional

Amigo del DJ da más detalles de las muertes de B-King y Regio Clown, “querían más fama y poder”

Amigo de Regio Clown reveló dudas sobre su muerte y la de B-King: cámaras fallidas y un posible “negocio mal hecho”.

Laura de León sorprende con emotivo mensaje para su mamá Laura de León

Laura de León sorprende con emotivo mensaje para su mamá: “hasta que nos volvamos a encontrar”

La actriz recordó el segundo aniversario del fallecimiento de su madre con un homenaje cargado de amor.

Andrea Valdiri confirmó que La Jesuu estará en su pelea contra Yina Calderón Andrea Valdiri

Andrea Valdiri confirmó que La Jesuu estará en el evento de boxeo: ¿qué dirá Yina Calderón?

Andrea Valdiri reveló que La Jesuu la acompañará en Stream Fighters, generando expectativa por la reacción de Yina Calderón.

Lo más superlike

Papá de Greeicy Rendón Greeicy

¿Quién es el papá de Greeicy Rendón? Luis Alberto Rendón, conocido como “El Cachorro”

Luis Alberto Rendón, papá de Greeicy Rendón, es cantante de música popular y conocido como “El Cachorro”.

La verdad de Jessi Uribe frente a los rumores de cambios en su rostro Jessi Uribe

Hombre reveló infidelidad de su pareja en concierto de Jessi Uribe, así fue el momento

Carín León en Bogotá Talento internacional

Carín León ofrecerá una gran experiencia en su concierto en Bogotá

Valeria Aguilar respondió si Raúl Ocampo es su novio MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar rompió el silencio y respondió es o no novia de Raúl Ocampo de MasterChef

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos