Andrea Valdiri advirtió que podría demandar a Yina Calderón tras el evento de boxeo

Andrea Valdiri realizó un en vivo en Kick para hablar sobre el evento de boxeo en el que se enfrentará a Yina Calderón. Desde Bogotá, la empresaria e influencer estuvo acompañada de su entrenador profesional Jacobo Crismatt, su mamá y su pareja, Juan Daniel Sepúlveda. Allí confirmó que La Jesuu sí estará presente en el Stream Fighters.

¿Andrea Valdiri demandará a Yina Calderón?

Durante la transmisión, un seguidor le preguntó qué haría en caso de que Yina Calderón continuara arremetiendo contra ella después del enfrentamiento del 18 de octubre.

Andrea Valdiri habló de su preparación para enfrentar a Yina Calderón. (Fotos de AFP)

Sin titubear, Andrea respondió que la demandaría:

“No más, hay momentos en los que uno dice ya párele… búscate otras cosas productivas qué hacer por tu vida. Uno mismo es el que se encarga de dejar la huella en el mundo, y tú verás de qué manera lo dejas, si de forma positiva o negativa. No estás haciendo nada positivo, mi reina”, dijo la influencer en alusión a su contrincante.

La transmisión se llevó a cabo desde Bogotá, donde Valdiri está culminando su preparación física para la pelea. Además, adelantó que hará otro en vivo junto a Westcol, organizador del evento, antes del Stream Fighters.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre Karina García?

La cuarta edición de Stream Fighters también tendrá a Karina García, quien se enfrentará contra la mexicana Karely Ruiz. Al respecto, Andrea recordó que se cruzó con Karina en una ocasión y aprovechó para aconsejarle sobre su preparación.

“Sé inteligente, enfócate bien… no necesitamos peleas desordenadas”, le dijo Valdiri.

Karina García reveló cómo se siente antes de enfrentar con Karely Ruiz.

Asimismo, envió un mensaje en contra del maltrato cibernético:

“…hoy no sabemos emocionalmente cómo están. Controla tu lengua, no sabes el daño psicológico que estás haciendo con tu comentario”, advirtió.

¿Qué incidente tuvo Andrea Valdiri con el en vivo?

Durante la transmisión, la barranquillera sufrió un apagón eléctrico en la casa donde se encontraba y, entre risas, culpó a Yina Calderón del incidente.

Sin embargo, la broma no interrumpió el live, en el que la influencer compartió detalles de su entrenamiento y mostró su entusiasmo de cara a la esperada pelea del 18 de octubre en Bogotá.