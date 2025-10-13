Valentina Taguado y Valeria Aguilar fueron sorprendidas por un fan: “¿solo nos darás uno?”

El Festival a la Carta en Garzón, Huila, reunió a visitantes de diferentes regiones del país en una celebración dedicada a la cultura, la música y la gastronomía.

En medio de este evento estuvieron presentes dos de las figuras más recordadas de la séptima temporada de MasterChef Celebrity: Valentina Taguado, quien todavía compite en el programa y hace parte del top 10, y Valeria Aguilar que, aunque ya no está en el reality, sigue siendo una de las favoritas del público.

Foto | Canal RCN.

La presencia de ambas artistas generó mucha felicidad entre los asistentes. Desde el momento de su llegada fueron recibidas con aplausos, saludos y solicitudes de fotografías.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

El ambiente festivo no solo se centró en ellas. Otros invitados también despertaron emoción, entre ellos el actor Variel Sánchez, quien participó en una edición anterior del concurso gastronómico.

¿Qué ocurrió cuando Valentina Taguado y Valeria Aguilar fueron sorprendidas por un fan?

Uno de los momentos más comentados de la jornada se produjo cuando un seguidor se acercó a entregarles un regalo especial.

Valentina recibió un cuadro que reunía varias imágenes de las dos participantes. El gesto fue bien recibido, aunque desató un instante de humor.

El fan entregó solo un cuadro, lo que generó la reacción espontánea de Taguado, quien preguntó entre risas: “¿solo nos darás uno?”. Acto seguido, bromeó diciendo que se lo quedaría ella.

Artículos relacionados Talento nacional Excandidata a Miss Universe Colombia se casó con reconocido humorista

¿Cómo reaccionó el público tras ver a Valentina Taguado y Valeria Aguilar en el Huila?

El momento quedó registrado en video y rápidamente empezó a circular en redes sociales. Los seguidores de Valentina y Valeria comentaron con humor la situación, destacando la naturalidad con la que respondieron y la gratitud que demostraron al fan que preparó el regalo.

Valentina Taguado reveló cuál es el regalo más costoso que ha dado. Foto | Canal RCN.

Muchos resaltaron que, pese al reconocimiento que han alcanzado, ambas mantienen una relación cercana con el público. La espontaneidad y sencillez que mostraron en el festival se convirtió en una de las partes más comentadas de la jornada.