Patricia Grisales conmovió al recordar el fallecimiento de su mamá: "siempre en nuestro corazón"

Patricia Grisales, participante de MasterChef Celebrity 2025, conmemoró la memoria de su mamá, doña Delia Patiño, tras cumplirse nueve años de su partida.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

¿Cuándo y cuál fue la causa de la muerte de la mamá de Patricia Grisales?

La actriz y empresaria compartió un emotivo video en sus redes sociales con diferentes fotografías de doña Delia a lo largo de su vida. También publicó una imagen familiar en la que aparece junto a su hermano Fernando, quien falleció un año antes que su madre.

Patricia Grisales recordó a su madre con un emotivo mensaje. (Foto del Canal RCN)

En otras ocasiones, Patricia ha confesado que el dolor por la muerte de su hermano fue tan grande que, tal vez, también precipitó la partida de doña Delia.

El 13 de octubre de 2016, tras varios días hospitalizada por una afección pulmonar, su mamá falleció a los 85 años en Bogotá. Apenas unos meses antes, su único hijo varón, Fernando, había muerto por causas que la familia nunca reveló.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

Fue una época muy dura para las Grisales Patiño. En honor a su madre, Patricia ha dedicado varias de sus preparaciones en MasterChef Celebrity, asegurando que siente su guía y compañía desde el más allá. De hecho, muchas de las recetas que ha llevado a la cocina más famosa del mundo provienen directamente de doña Delia.

Ahora que se cumplen nueve años de esa dolorosa fecha, Patricia escribió en sus redes sociales:

“Nueve años sin ti. Diez sin mi hermanito, pero siempre en nuestro corazón. Te amo infinito, mami” junto a las conmovedoras imágenes.

¿Cuál fue la familiar que participó junto a Patricia Grisales en MasterChef Celebrity?

En medio de esta fecha tan significativa, Patricia también compartió imágenes del reto de salvación que se vivirá en la noche de este 13 de octuvre en MasterChef Celebrity. Ella aún tiene la posibilidad de ingresar al anhelado Top 10, aunque para lograrlo deberá quitarse el delantal negro.

Dentro de la competencia, Patricia Grisales se reencontró con la actriz Andrea Guzmán, recordada por su participación en la telenovela Rigo. Durante el programa se conoció que ambas son primas, ya que Andrea es sobrina de doña Delia Patiño.

Las dos destacaron por su sazón en la cocina, pero Andrea fue la quinta eliminada de esta temporada, que además celebra los 10 años del icónico programa de la televisión colombiana. Patricia, en cambio, sigue en competencia y mantiene vivas sus opciones de entrar al Top 10 y de avanzar en la competencia.

Andrea Guzmán y Patricia Grisales sorprenden en MasterChef al revelar que son primas. (Foto del Canal RCN)

No te puedes perder nada de lo que pasa en esta cocina. Conéctate todas las noches a las 8 p.m. por el Canal RCN y visita su app oficial, donde podrás revivir los episodios más recientes de MasterChef Celebrity y mucho más.