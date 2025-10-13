Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano confesó su mayor miedo al hablar de la muerte: “¿Te imaginas quedar así?”

La creadora de contenido y empresaria Aida Victoria Merlano habló de la muerte y compartió su temor más profundo.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Aida Victoria Merlano y su mayor miedo
Aida Victoria Merlano reveló su mayor miedo en redes sociales. (Foto del Canal RCN)

Aida Victoria Merlano sigue dando de qué hablar en redes sociales tras su ruptura con Juan David Tejada, padre de su pequeño hijo Emiliano. Aunque recientemente aclaró que algunos videos viejos han sido usados de forma descontextualizada para hablar de su presente, la creadora de contenido sorprendió al revelar uno de sus mayores miedos.

Artículos relacionados

¿Cuál es el mayor miedo de Aida Victoria Merlano?

Fiel a su estilo directo y con humor negro, Aida Victoria compartió en sus historias de Instagram un comentario que rápidamente se volvió viral.

Mientras se maquillaba, escribió sobre el clip: “Esto es lo que más miedo me da”. Acto seguido, aseguró que se veía muy pálida y confesó que temía morir y “quedar así”.

Como suele pasar con sus publicaciones, las reacciones fueron divididas: algunos la criticaron por bromear con un tema tan delicado como la muerte, mientras otros lo tomaron con gracia y destacaron su autenticidad. Lo cierto es que, una vez más, logró captar la atención de sus casi ocho millones de seguidores en Instagram.

Aida Victoria Merlano
Juan David tejada, ex de Aida Victoria Merlano, lanzó certera opinión acerca de las infidelidades | Foto del Canal RCN y Freepik.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre su ruptura con Juan David Tejada?

Han pasado ya varias semanas desde que Juan David Tejada confirmó públicamente el fin de su relación con Aida Victoria, pero ella ha preferido mantener silencio frente al tema.

Artículos relacionados

En una de sus recientes publicaciones, la influencer explicó que muchas personas esperan que convierta su vida privada en un “circo mediático”, algo que no está dispuesta a hacer.

“La gente está tan acostumbrada a que yo hable, que ya no hay qué ‘clippear’... esperan que yo diga algo, pero eso no va a pasar. Quienes creen que he hablado están cayendo en clips descontextualizados”, expresó.

Además, sorprendió a sus seguidores al revelar que está buscando donante, pues su deseo es tener dos hijos más en el futuro.

Aida Victoria sorprendió al mostrar como duerme a su bebé

¿La relación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada terminó por una infidelidad?

A pesar de los rumores, Aida Victoria no ha hecho declaraciones directas sobre su separación, ocurrida pocas semanas después del nacimiento de su primer hijo.

Fue Juan David Tejada quien publicó un comunicado confirmando el fin de la relación. En este mensaje, aclaró que no hubo terceros involucrados y que la decisión se tomó en buenos términos. También aseguró que, aunque ya no están juntos, mantiene contacto con Emiliano y lo visita con frecuencia.

Artículos relacionados

El empresario se limitó a decir que había “cosas” en las que ya no coincidían, razón por la cual decidieron terminar su relación de mutuo acuerdo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Merly Ome confiesa desplante de Yina Calderón Yina Calderón

Merly Ome confiesa desplante de Yina Calderón en su cumpleaños, "yo la perdono"

Merly compartió la tristeza que sintió por no recibir ni un saludo de parte de Yina Calderón, pero destacó el apoyo de su familia.

Karina García

Karina García reaccionó al lip sync de la hija de Natalia París con su voz, ¿se molestó?

Karina García reaccionó al divertido video de Mariana, hija de Natalia París, que imitó uno de sus audios en La casa de los famosos.

Johanna Fadul explica la muerte de su mascota Johanna Fadul

Johanna Fadul contó cómo viven el duelo tras la muerte de su mascota

La actriz explicó la causa de la pérdida y confesó la tristeza que embarga a su familia tras la situación.

Lo más superlike

La verdad de Jessi Uribe frente a los rumores de cambios en su rostro Jessi Uribe

Hombre reveló infidelidad de su pareja en concierto de Jessi Uribe, así fue el momento

Lo que parecía una propuesta de matrimonio en Girardot terminó en una inesperada confesión que dejó sin palabras a miles de asistentes.

Carín León en Bogotá Talento internacional

Carín León ofrecerá una gran experiencia en su concierto en Bogotá

Karol G

Hermana de Karol G reveló chat con la reacción de la artista tras polémica por canción de Anuel

Valeria Aguilar respondió si Raúl Ocampo es su novio MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar rompió el silencio y respondió es o no novia de Raúl Ocampo de MasterChef

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos