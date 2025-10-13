Aida Victoria Merlano confesó su mayor miedo al hablar de la muerte: “¿Te imaginas quedar así?”

Aida Victoria Merlano sigue dando de qué hablar en redes sociales tras su ruptura con Juan David Tejada, padre de su pequeño hijo Emiliano. Aunque recientemente aclaró que algunos videos viejos han sido usados de forma descontextualizada para hablar de su presente, la creadora de contenido sorprendió al revelar uno de sus mayores miedos.

¿Cuál es el mayor miedo de Aida Victoria Merlano?

Fiel a su estilo directo y con humor negro, Aida Victoria compartió en sus historias de Instagram un comentario que rápidamente se volvió viral.

Mientras se maquillaba, escribió sobre el clip: “Esto es lo que más miedo me da”. Acto seguido, aseguró que se veía muy pálida y confesó que temía morir y “quedar así”.

Como suele pasar con sus publicaciones, las reacciones fueron divididas: algunos la criticaron por bromear con un tema tan delicado como la muerte, mientras otros lo tomaron con gracia y destacaron su autenticidad. Lo cierto es que, una vez más, logró captar la atención de sus casi ocho millones de seguidores en Instagram.

Juan David tejada, ex de Aida Victoria Merlano, lanzó certera opinión acerca de las infidelidades | Foto del Canal RCN y Freepik.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre su ruptura con Juan David Tejada?

Han pasado ya varias semanas desde que Juan David Tejada confirmó públicamente el fin de su relación con Aida Victoria, pero ella ha preferido mantener silencio frente al tema.

En una de sus recientes publicaciones, la influencer explicó que muchas personas esperan que convierta su vida privada en un “circo mediático”, algo que no está dispuesta a hacer.

“La gente está tan acostumbrada a que yo hable, que ya no hay qué ‘clippear’... esperan que yo diga algo, pero eso no va a pasar. Quienes creen que he hablado están cayendo en clips descontextualizados”, expresó.

Además, sorprendió a sus seguidores al revelar que está buscando donante, pues su deseo es tener dos hijos más en el futuro.

¿La relación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada terminó por una infidelidad?

A pesar de los rumores, Aida Victoria no ha hecho declaraciones directas sobre su separación, ocurrida pocas semanas después del nacimiento de su primer hijo.

Fue Juan David Tejada quien publicó un comunicado confirmando el fin de la relación. En este mensaje, aclaró que no hubo terceros involucrados y que la decisión se tomó en buenos términos. También aseguró que, aunque ya no están juntos, mantiene contacto con Emiliano y lo visita con frecuencia.

El empresario se limitó a decir que había “cosas” en las que ya no coincidían, razón por la cual decidieron terminar su relación de mutuo acuerdo.