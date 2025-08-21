Científicos logran escuchar la voz interna del cerebro, ¿cómo lo hicieron?

A quien no se le ha ocurrido leer los pensamientos de los demás, pues esto se ha podido hacer gracias a un estudio publicado en la revista Cell donde a través de implantes cerebrales se cumplió con el cometido.

Tras diferentes ensayos, los expertos de BrainGate quedaron satisfechos con el resultado debido a que lograron tener la voz interna de quienes participaron.

¿Cómo se pueden leer los pensamientos o la voz interna de las personas?

La creación de la mencionada investigación es el sistema de interfaz cerebro-computadora; se trata de un sistema que emplea pequeños electrodos colocados en el cerebro para interpretar las señales nerviosas relacionadas con la intención de moverse.

Entonces, cuatro sujetos participaron en el estudio donde les implantaron los electrodos en la corteza motora del cerebro, mientras que, la computadora hizo el trabajo de interpretar lo que estas personas deseaban comunicar. Sin embargo, la atención recayó en el interés por leer los pensamientos.

En ese orden de ideas, a los sujetos de estudio se les compartieron palabras, una de ellas, por ejemplo, "prohibición", para contrastar el funcionamiento del cerebro y el momento en el que las pensaban. Ante esto, sucedió que la computadora obtuvo los pensamientos y frases internas de cada individuo.

Los estudios del cerebro son de los más sorprendentes | Foto Freepik.

¿Qué conclusiones arrojó la investigación?

Uno de los descubrimientos más importantes del estudio es que la corteza motora, donde se pusieron los electrodos, también representa el habla interna de forma parecida al habla en voz alta.

Pese a la anterior idea, hay limitaciones debido a que todavía no se sabe si este proceso ocurre de la misma forma en todas las personas o si se dan diferencias individuales en cómo funciona la voz interna, dependiendo de cada individuo.

Asimismo, entra a colación el tema de la libertad de pensamientos, ya que cada quien tiene su propio modo de ver las cosas, así que en el estudio algunos participantes pidieron no revelar palabras que tenían en la mente.

La voz interna pertenece a cada quien | Foto Freepik.

Por el momento, la investigación avanza y lo que se puede decir es que el hallazgo es importante, especialmente para aquellos que tienen una discapacidad o limitaciones del habla y desean expresar sus ideas ante el mundo.