¿A qué edad un bebé duerme ocho horas seguidas? Esto averiguó Aida Victoria Merlano

La influencer Aida Victoria Merlano no se cambia por nadie desde que nació su bebé Emi. Aunque tuvo un embarazo con varias subidas y bajadas, logró dar a luz a su retoño y comenzó su rol como madre primeriza.

Sin embargo, los retos se han venido sumando, puesto que ser mamá conlleva aprender sobre el comportamiento de los bebés, uno de ellos relacionado con el sueño.

Artículos relacionados Epa Colombia Sale a la luz foto de Epa Colombia luego de ser trasladada de la cárcel El Buen Pastor: así luce

¿A los cuántos meses un bebé duerme ocho horas seguidas en la noche?

En los primeros meses, los bebés no tienen como tal un horario del sueño, de ahí que a las madres y padres de familia les toque estar atentos en todo momento por si se despiertan. Esto es quizá de las cosas más agotadoras, en especial si es en la madrugada.

En efecto, Aida Victoria no dudó en consultar a qué edad empiezan a dormir los bebés ocho horas seguidas, así lo dejó ver a través de una historia en su perfil de Instagram en el que escribió: "Me quedan 4 meses de pijamadas".

Efectivamente, resulta que lo más probable es que su bebé empiece a conciliar el sueño y regularlo en un horario específico después de los seis meses de edad, de modo que la creadora de contenido se resignó.

Un recién nacido duerme mucho | Foto Freepik.

Artículos relacionados Epa Colombia Epa Colombia salió de la cárcel El Buen Pastor: INPEC confirmó su destino

¿Cómo duermen los recién nacidos y qué cambia con el paso de los meses?

Teniendo en cuenda información del escenario web de la organización Kids health, cuando un bebé nace no tiene la percepción del día y la noche, de modo que duermen durante todo el día, pero hay que despertarlos cada 3 o 4 horas para alimentarlos.

Con el paso del tiempo, los bebés son más conscientes de su sueño y lo regulan. En ese sentido, el blog español Dodot complementa que una mamá, como Aida Victoria Merlano, debe esperar a que el bebé tenga entre ocho y nueve meses para que descanse toda la noche, es decir, ocho horas seguidas, como se recomienda universalmente.

Los bebés regulan el sueño con el paso de los meses | Foto Freepik.

Artículos relacionados Salud y Belleza Creatina: qué es, para qué sirve y por qué se consume en el gimnasio

En adición, en el primer año del bebé es común que cambien los patrones de sueño mientras se da una adaptabilidad como tal.