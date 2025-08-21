Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿A qué edad un bebé duerme ocho horas seguidas? Esto averiguó Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano ha tenido que adaptarse a su vida como mamá, así que aprendió algo nuevo sobre el sueño de su bebé.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano, bebé
¿A qué edad un bebé duerme ocho horas seguidas? Esto averiguó Aida Victoria Merlano | Foto del Canal RCN y Freepik.

La influencer Aida Victoria Merlano no se cambia por nadie desde que nació su bebé Emi. Aunque tuvo un embarazo con varias subidas y bajadas, logró dar a luz a su retoño y comenzó su rol como madre primeriza.

Sin embargo, los retos se han venido sumando, puesto que ser mamá conlleva aprender sobre el comportamiento de los bebés, uno de ellos relacionado con el sueño.

Artículos relacionados

¿A los cuántos meses un bebé duerme ocho horas seguidas en la noche?

En los primeros meses, los bebés no tienen como tal un horario del sueño, de ahí que a las madres y padres de familia les toque estar atentos en todo momento por si se despiertan. Esto es quizá de las cosas más agotadoras, en especial si es en la madrugada.

En efecto, Aida Victoria no dudó en consultar a qué edad empiezan a dormir los bebés ocho horas seguidas, así lo dejó ver a través de una historia en su perfil de Instagram en el que escribió: "Me quedan 4 meses de pijamadas".

Efectivamente, resulta que lo más probable es que su bebé empiece a conciliar el sueño y regularlo en un horario específico después de los seis meses de edad, de modo que la creadora de contenido se resignó.

Bebé durmiendo
Un recién nacido duerme mucho | Foto Freepik.

Artículos relacionados

¿Cómo duermen los recién nacidos y qué cambia con el paso de los meses?

Teniendo en cuenda información del escenario web de la organización Kids health, cuando un bebé nace no tiene la percepción del día y la noche, de modo que duermen durante todo el día, pero hay que despertarlos cada 3 o 4 horas para alimentarlos.

Con el paso del tiempo, los bebés son más conscientes de su sueño y lo regulan. En ese sentido, el blog español Dodot complementa que una mamá, como Aida Victoria Merlano, debe esperar a que el bebé tenga entre ocho y nueve meses para que descanse toda la noche, es decir, ocho horas seguidas, como se recomienda universalmente.

Bebé
Los bebés regulan el sueño con el paso de los meses | Foto Freepik.

Artículos relacionados

En adición, en el primer año del bebé es común que cambien los patrones de sueño mientras se da una adaptabilidad como tal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Cerebro Ciencia

Científicos logran escuchar la voz interna del cerebro, ¿cómo lo hicieron?

Los resultados exitosos del estudio dieron paso para saber qué piensa una persona, pero hay retos como el de la libertad.

Creatina Salud y Belleza

Creatina: qué es, para qué sirve y por qué se consume en el gimnasio

La creatina es de los suplementos más populares y recomendados cuando una persona va al gimnasio.

Dormir Curiosidades

¿Qué significa que algunas personas no puedan dormir con luz?, según la psicología

Aquellos que no pueden conciliar sueño ni con la más mínima cantidad de luz tienen cierta personalidad.

Lo más superlike

Yina Calderón sobre Luisa Fernanda W Yina Calderón

Yina Calderón desata controversia al hablar de nuevo de Luisa Fernanda W, esto dijo

Yina Calderón volvió a mencionar a Luisa Fernanda W luego de criticar su contenido en redes sociales.

Alejandra Ávila y Valentina Taguado se llevaron delantal negro MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado y Alejandra Ávila se llevaron delantal negro en MasterChef: así reaccionaron

Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas Mascotas

Bogotá lanza portal para reportar y encontrar mascotas perdidas: así funciona

Nominados de Premios Juventud 2025 incluyen a Shakira y artistas colombianos Shakira

Shakira y artistas colombianos destacan en las nominaciones de Premios Juventud 2025

Vicente Fernández Jr. nuevamente se convierte en padre a los 62 años Viral

Vicente Fernández Jr. se prepara para ser padre nuevamente junto a Mariana González a sus 62 años