Amigo de Andrea Valdiri defendió a Yina Calderón e hizo inesperada revelación: "Ella es buena gente"

Javier Gómez, amigo de Andrea Valdiri, hizo inesperada revelación sobre Yina Calderón tras el evento de Stream Fighters 4.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Javier Gómez defendió a Yina Calderón
Javier Gómez se sinceró sobre Yina Calderón tras su polémica en Stream Fighters. (Fotos Canal RCN)

En las últimas horas uno de los mejores amigos de Andrea Valdiri, el influenciador Javier Gómez, se pronunció sobre el enfrentamiento entre la barranquillera y Yina Calderón en Stream Fighters 4.

¿Por qué Javier Gómez, amigo de Andrea Valdiri, defendió a Yina Calderón?

Javier Gómez se encuentra por estos días haciendo gira de medios por ser parte del primer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026.

El influenciador en medio de una entrevista en La Mega le preguntaron por su cercanía con Andrea Valdiri, a quien le dedicó palabras de admiración y agradecimiento, asegurando que había sido una gran ayuda en su proceso en redes.

Seguido a esto, le indagaron al influenciador por la polémica que surgió entre Andrea y Yina Calderón, luego que la huilense abandonara su enfrentamiento en Stream Fighters.

Javier Gómez aseguró que no tenía problema con Yina y que a diferencia de muchas personas, él creía que ella era una buena persona y que su personalidad controversial era parte de un personaje.

Quiero que la gente sepa que Yina es un personaje, ella en verdad es muy buena gente en persona.

Javier Gómez defendió a Yina Calderón tras polémica de Stream Fighters
Javier Gómez sorprendió con declaración sobre Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

¿Qué revelación hizo Javier Gómez sobre la relación entre Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Javier Gómez en su declaración aseguró que le caía bastante bien Yina Calderón y que hasta la ha defendido de Andrea Valdiri.

Precisamente, el influenciador confesó que en varias oportunidades ha intercedido para que Andrea Valdiri le de la oportunidad a Yina Calderón de conocerla.

He tratado de convencer a Andrea que le de la oportunidad, pero es que Yina tu no te dejas, no te ayudas.

Sin embargo, Javier aseguró que ese encuentro de reconciliación entre Andrea y Yina no ha sido posible y señaló que ha sido por culpa de la huilense, quien con sus actos y declaraciones ha hecho que Andrea se retracte.

Javier Gómez reaccionó al enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters

Javier Gómez tras defender a Yina Calderón y revelar que ha intentado ayudarla a que lime asperezas con Andrea Valdiri se sinceró sobre el tema de Stream Fighters.

El aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026 aseguró que no le parecía correcto lo que había hecho Yina al abandonar el enfrentamiento con Andrea, ya que esto era un irrespeto con el público.

Un evento tan serio, donde mucha gente pagó una entrada y dejar un espectáculo tirado, eso no me parece. Más que respetarte a ti mismo es respetar al público.

Fairuz Valdiri da su opinión sobre la derrota de Yina Calderón contra su hermana Andrea Valdiri.
Javier Gómez se sinceró sobre enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4. (Fotos Canal RCN)
