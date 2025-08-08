Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Kenia Os y Peso Pluma arrasaron en TikTok con divertido reto de almohadazos

Un reto de almohadazos en TikTok mostró la química de Kenia Os y Peso Pluma, convirtiéndose en uno de los videos más comentados.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Kenia Os y Peso Pluma protagonizaron uno de los trends más comentados de TikTok.
Los fans no superan la complicidad de Kenia Os y Peso Pluma en este trend de almohadazos. Foto AFP/ Rodin Eckenroth

Lo que comenzó como un juego terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de la semana en TikTok.

Artículos relacionados

¿Cómo surgió el divertido reto entre Kenia Os y Peso Pluma?

Kenia Os y Peso Pluma decidieron unirse a un reto que actualmente arrasa en la plataforma, y la química que mostraron frente a la cámara provocó una avalancha de reacciones entre sus seguidores.

En el video, que rápidamente superó miles de reproducciones, la pareja participa en un reto que consiste en decir nombres de animales siguiendo letras del abecedario asignadas al azar, la regla es sencilla, quien se equivoque o tarde demasiado en responder, recibe un almohadazo.

Entre carcajadas, miradas cómplices y golpes juguetones, el momento se sintió tan natural que los fans no tardaron en destacar su conexión.

La propia Kenia acompañó la publicación con un toque de humor, escribiendo: “Una disculpa por mi intelecto, estaba pedita”, dejando ver que la grabación se dio en un ambiente relajado y sin mucha planeación detrás, resaltando su naturalidad como pareja.

Artículos relacionados

¿Por qué compararon el video de Kenia Os y Peso Pluma con el de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Los comentarios no se hicieron esperar, sin embargo, el reto también sirvió como punto de comparación con otro video que recientemente hicieron Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral
Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral en TikTok Foto: Alberto E. Rodríguez | Getty Images via AFP

En su caso, fue un cuestionario de preguntas y respuestas sobre su relación, ahí revelaron detalles como quién dio el primer beso o quién fue el primero en decir “te amo”, además de señalar que Ángela Aguilar es quien se encarga de manejar las finanzas en su hogar.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de los seguidores ante el trend de Kenia Os y Peso Pluma?

Mientras que el material de Kenia y Peso Pluma fue celebrado por su autenticidad, el de Ángela Aguilar y Christian Nodal generó reacciones más divididas, pues algunos usuarios revivieron viejas polémicas relacionadas con rumores de infidelidad, otros lo tomaron con humor y no faltaron quienes defendieron a la pareja.

Desde que confirmaron su romance, Kenia Os y Peso Pluma han compartido distintos momentos de su vida juntos, tanto en presentaciones como en espacios románticos y personales, siempre generando conversación en redes sociales.

Los fans no superan la complicidad de Kenia Os y Peso Pluma en este trend de almohadazos.
Kenia Os y Peso Pluma protagonizaron uno de los trends más comentados de TikTok. (Foto: Jorge Guerrero / AFP)

El video de Ángela Aguilar y Christian Nodal fue retirado de sus redes poco después de la ola de comentarios, y hasta ahora ninguno ha hecho declaraciones al respecto.

Por lo pronto, el trend de almohadazos de Kenia y Peso Pluma sigue acumulando visualizaciones, consolidándose como una de las publicaciones más virales del momento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sara Uribe y Fredy Guarín Sara Uribe

Sara Uribe desmintió al hijo de Fredy Guarín tras responderle

Sara Uribe habló tras la respuesta del hijo de Fredy Guarín a sus declaraciones sobre dicha relación.

Elvis Crespo deja Top Chef VIP 4 y sorprende a todos Talento internacional

Elvis Crespo deja Top Chef VIP 4 y explica por qué abandona la competencia

El cantante Elvis Crespo dejó Top Chef VIP 4, sorprendiendo al anunciar que cedería su lugar y seguiría con su carrera musical.

La Segura exhibe con humor la reacción típica de influencers en polémicas La Segura

La Segura parodió cómo algunos influencers manejan sus polémicas

La Segura imitó con humor la forma en que algunos influencers lidian con sus polémicas en redes sociales.

Lo más superlike

El 8 de agosto se conmemora el Día internacional del gato Curiosidades

Día del Gato: Estas son las razas más curiosas y sorprendentes que existen en el mundo

En el Día del Gato celebra descubriendo las razas más curiosas y sorprendentes que siguen fascinando al mundo entero.

Manuel Medrano celebrará sus 10 años de carrera Talento nacional

Manuel Medrano dio pistas de artistas invitados a su concierto en Bogotá

Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan polémica por revelaciones en trend de esposos

Violeta Bergonzi se salvó del reto de eliminación Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi gana “cachete” de Rausch con un sándwich y se salva en MasterChef Celebrity

Hombre enamorado Curiosidades

Un hombre que ama de verdad siempre hará estas tres cosas, ¿ya las conocía?