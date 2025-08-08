Kenia Os y Peso Pluma arrasaron en TikTok con divertido reto de almohadazos

Lo que comenzó como un juego terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de la semana en TikTok.

Artículos relacionados Talento internacional Actor murió al defender a una mujer mientras paseaba a su perro en Estados Unidos

¿Cómo surgió el divertido reto entre Kenia Os y Peso Pluma?

Kenia Os y Peso Pluma decidieron unirse a un reto que actualmente arrasa en la plataforma, y la química que mostraron frente a la cámara provocó una avalancha de reacciones entre sus seguidores.

En el video, que rápidamente superó miles de reproducciones, la pareja participa en un reto que consiste en decir nombres de animales siguiendo letras del abecedario asignadas al azar, la regla es sencilla, quien se equivoque o tarde demasiado en responder, recibe un almohadazo.

Entre carcajadas, miradas cómplices y golpes juguetones, el momento se sintió tan natural que los fans no tardaron en destacar su conexión.

La propia Kenia acompañó la publicación con un toque de humor, escribiendo: “Una disculpa por mi intelecto, estaba pedita”, dejando ver que la grabación se dio en un ambiente relajado y sin mucha planeación detrás, resaltando su naturalidad como pareja.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón y Michelle Rouillard tuvieron discusión en MasterChef: "Jugando a la mala"

¿Por qué compararon el video de Kenia Os y Peso Pluma con el de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Los comentarios no se hicieron esperar, sin embargo, el reto también sirvió como punto de comparación con otro video que recientemente hicieron Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral en TikTok Foto: Alberto E. Rodríguez | Getty Images via AFP

En su caso, fue un cuestionario de preguntas y respuestas sobre su relación, ahí revelaron detalles como quién dio el primer beso o quién fue el primero en decir “te amo”, además de señalar que Ángela Aguilar es quien se encarga de manejar las finanzas en su hogar.

Artículos relacionados Talento internacional Elvis Crespo deja Top Chef VIP 4 y explica por qué abandona la competencia

¿Cuál fue la reacción de los seguidores ante el trend de Kenia Os y Peso Pluma?

Mientras que el material de Kenia y Peso Pluma fue celebrado por su autenticidad, el de Ángela Aguilar y Christian Nodal generó reacciones más divididas, pues algunos usuarios revivieron viejas polémicas relacionadas con rumores de infidelidad, otros lo tomaron con humor y no faltaron quienes defendieron a la pareja.

Desde que confirmaron su romance, Kenia Os y Peso Pluma han compartido distintos momentos de su vida juntos, tanto en presentaciones como en espacios románticos y personales, siempre generando conversación en redes sociales.

Kenia Os y Peso Pluma protagonizaron uno de los trends más comentados de TikTok. (Foto: Jorge Guerrero / AFP)

El video de Ángela Aguilar y Christian Nodal fue retirado de sus redes poco después de la ola de comentarios, y hasta ahora ninguno ha hecho declaraciones al respecto.

Por lo pronto, el trend de almohadazos de Kenia y Peso Pluma sigue acumulando visualizaciones, consolidándose como una de las publicaciones más virales del momento.