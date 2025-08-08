Manuel Medrano dio pistas de artistas invitados a su concierto en Bogotá

El cantante colombiano Manuel Medrano celebrará sus 10 años de carrera con un show especial el 5 de septiembre en el Movistar Arena, donde compartirá escenario con grandes colegas.

¿Quiénes acompañarán a Manuel Medrano en su concierto?

Durante una entrevista en La FM Plus, Manuel Medrano confirmó que su concierto en Bogotá tendrá artistas invitados, aunque quiso ser reservado por el riesgo que implica anunciar colaboraciones antes de tenerlas confirmadas, dio pistas de sus invitados.

(Foto AFP)

"Vamos a tener invitados especiales, no se los puedo decir todos ya... es que ustedes saben cómo son los artistas, luego van y me quedan mal, y yo soy el que queda como un zapato”, dijo entre risas.

A pesar de la cautela, el artista bogotano sí adelantó algunos nombres. Uno de ellos es Duplat, un talento emergente de Bogotá. “Viene nuestro gran amigo Duplat, que es un artista bogotano, emergente, un crack de la música, que yo sueño que también todo el mundo lo conozca”, expresó Medrano. Ambos han trabajado juntos recientemente, por lo que será una colaboración esperada en el escenario.

También mencionó la posibilidad de que Fonseca participe en el concierto, aunque la fecha coincide con un evento familiar del cantante.

“Invité a Fonseca, porque acabamos de lanzar una canción juntos que se llama Enamorarse Mil Veces, pero él está con el cumpleaños de la hija ese mismo fin de semana... está cumpliendo 15 años y ustedes saben que es muy importante”, explicó.

Otro nombre que aparece con mayor certeza es el de Andrés Cepeda, con quien recientemente colaboró. “El que sí muy posiblemente me acompañe también será nuestro queridísimo Andrés Cepeda, con el que también lanzamos una canción hermosa este año que se llama Una Flor, para su álbum Bogotá”, reveló.

¿Cómo será el show de celebración de los 10 años?

El concierto forma parte de la gira “Manuel Medrano Diez Años Tour”, con la que el artista celebra una década de carrera. El primer show será el 5 de septiembre en el Movistar Arena, un escenario simbólico para el cantante. “Empieza en mi casa, en Bogotá, en la ciudad que me vio crecer... la ciudad que hizo realidad este sueño de mi proyecto musical”, dijo con emoción.

Medrano promete una presentación distinta a la de su gira anterior. “Vamos a tener una puesta en escena sumamente poderosa, con nuestra orquesta, con músicos en vivo, va a ser un show muy musical, con unas visuales fascinantes”, aseguró. También adelantó que el repertorio incluirá canciones nuevas, como Mariposas en el Techo, y otras que han marcado su trayectoria.

¿Cómo se grabó el tema ‘Mariposas en el techo’?

Durante la conversación, Medrano también habló sobre el proceso de composición de su nuevo sencillo, Mariposas en el Techo, una canción de bossa nova hecha en español. Relató que el tema surgió gracias a una colaboración con Claudia Orán y Checha Lara.

(Foto de AFP)

“No voy a perder la oportunidad de tener a dos cracks del Bossa Nova junto a mí y no crear un Bossa Nova juntos. Así fue que nació esta canción”, indicó.

Además, mencionó que el video musical fue producido con ayuda de inteligencia artificial, un tema que le apasiona. “Soy un amante de la tecnología y he estado estudiando la inteligencia artificial de un tiempo para acá... el resultado fue fascinante”, afirmó sobre el videoclip del sencillo.

También compartió anécdotas sobre su crecimiento personal y profesional, reflexionando sobre su evolución desde sus 20 hasta ahora. “Fui muy noviero a los 20... ahorita a los 30 ya estoy más tranquilo, más enfocado en la carrera”, comentó con sinceridad.