Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan polémica por revelaciones en trend de esposos

Las respuestas de Ángela Aguilar y Christian Nodal en un reto viral desataron una ola de comentarios y encendieron las redes sociales.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral
Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral en TikTok

La química entre Ángela Aguilar y Christian Nodal volvió a llevarse la atención, luego de que ambos difundieran un clip en redes sociales que encendió el debate digital. La pareja se unió a un reto muy popular en TikTok, cuyo fin es responder preguntas sobre la vida juntos, y aunque parecía una oportunidad para mostrar su conexión, terminó generando una ola de reacciones.

Este desafío, conocido como “trend de esposos”, lleva meses en plataformas como TikTok e Instagram. Su mecánica es sencilla pero reveladora: responder, entre risas y gestos cómplices, quién cumple o no con ciertas acciones cotidianas, dejando al descubierto costumbres, pequeños defectos y gestos románticos que pocas veces salen a la luz.

¿Qué revelaron Ángela Aguilar y Nodal en el reto?

Durante el juego, Ángela admitió que es la encargada de administrar el dinero y que suele madrugar más que su pareja. También se describió como la más serena en los momentos de tensión y quien, por lo general, da el primer paso para reconciliarse.

Christian, por su parte, aceptó que es el más tardío y el que ha olvidado más de una vez su ropa en el baño. Los dos coincidieron en que él se atrevió a dar el primer beso y fue quien expresó antes un “te amo”.

¿Por qué Ángela Aguilar y Nodal dividieron opiniones?

Aunque el video pretendía ser entretenido, no tardó en despertar posturas opuestas. Algunos seguidores celebraron la naturalidad de sus respuestas, mientras que otros aprovecharon para lanzar críticas directas. Las más duras recordaron que la relación surgió poco después de la ruptura de Nodal con Cazzu, madre de su hija, reavivando las especulaciones.

Comentarios como “¿Quién se mete en relaciones ajenas?” o “¿Quién prefiere estar en todo menos cuidando a su hija?” se multiplicaron en la sección de reacciones, demostrando que el historial sentimental del cantante sigue siendo un tema que genera controversia.

A pesar del ruido generado, Ángela y Christian se mostraron tranquilos, sonrientes y sin dar mayor importancia a los señalamientos. Su actitud reflejó que prefieren disfrutar de su romance sin dejar que las críticas dicten su forma de vivirlo. El video, que ya acumula miles de reproducciones y ha sido replicado en varias plataformas, confirma que su relación sigue siendo foco de atención.

¿Seguirán Ángela Aguilar y Nodal mostrando su relación en redes?

Lo que es seguro es que cada aparición conjunta de Ángela Aguilar y Nodal se transforma en tendencia, y que su historia de amor, entre gestos románticos y comentarios polémicos, sigue siendo una de las más comentadas en la música mexicana.

