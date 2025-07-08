Violeta Bergonzi gana “cachete” de Rausch con un sándwich y se salva en MasterChef Celebrity

El capítulo de MasterChef Celebrity Colombia de este jueves 7 de agosto tuvo múltiples emociones. Por decisión de sus compañeros, Raúl Ocampo y Michelle Rouillard no pudieron cocinar y definirán su estadía en el programa en el reto de eliminación. Además, Carla Giraldo regresó a la cocina y sorprendió con sus declaraciones sobre Liss Pereira.

¿Con qué plato Violeta Bergonzi sorprendió a los chefs y se salvó del reto de eliminación?

En este reto de salvación, las celebridades con delantal negro tuvieron que preparar sándwiches para sorprender al jurado y quitárselo.

Violeta Bergonzi se salva en MasterChef con un sándwich de ratatouille. (Foto del Canal RCN)

Pichingo, ganador del pin de este ciclo, decidió qué tipo de sándwich iban a preparar sus compañeros:

Valeria Aguilar: roast beef

Patricia Grisales: cubano

Violeta Bergonzi: vegetariano

LuisFer Hoyos: BLT

Mario Alberto Yepes: dulce

Caterin Escobar: club

Violeta decidió hacer un sándwich de ratatouille para cumplir con el reto y, para sorpresa de todos, encantó al jurado con su idea y sazón. Fue la última en pasar al atril y se llevó un “cachete” de Rausch.

Nicolás de Zubiría, Carla Giraldo y Belén Alonso también aplaudieron su preparación, por lo que, al unísono, decidieron que la presentadora no esperara la deliberación y se quitara de una vez el delantal negro, subiendo de inmediato al balcón.

Así fue el plato con el que Violeta Bergonzi evitó el reto de eliminación en MasterChef. (Foto del Canal RCN)

Así, la modelo y presentadora se salvó del reto de eliminación y aseguró su permanencia durante un ciclo más en la cocina más famosa del mundo.

¿Quién más se salvó del reto de eliminación?

Luego, Claudia Bahamón despidió a Carla Girlado para dar paso a la deliberación de los chefs. Sin embargo, ellos se dieron la vuelta y le dijeron que era momento de despedir el programa.

De esta manera, decidieron que solo Violeta se salvaría, por lo que en el reto de eliminación se enfrentarán Valeria Aguilar, Patricia Grisales, LuisFer Hoyos, Mario Alberto Yepes, Raúl Ocampo y Michelle Rouillard. Uno de ellos tendrá que despedirse de la cocina.

Valeria estuvo muy cerca de ganar la salvación, pero dejó una brida en la carne del sándwich que le impidió evitar el reto de eliminación. Patricia no presentó un buen sándwich cubano, LuisFer Hoyos tuvo errores con la presentación y Yepes preparó un sándwich demasiado dulce. Por lo anterior, nadie más fue salvado por Rausch, Belén y Nicolás.