Karina García lo confesó: esto es lo que menos le gusta de Andrés Altafulla

Desde que se conocieron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Karina García y Andrés Altafulla se convirtieron en una de las parejas más comentadas del reality.

¿Qué es lo que menos le gusta a Karina García de Andrés Altafulla?

Lo que empezó como un romance de televisión para muchos ha continuado fuera del programa, con apariciones en redes sociales y eventos, dejando claro que su historia sigue construyéndose.

Por lo que en una reciente Karina García decidió abrir un espacio hacia su vida personal y familiar, compartiendo detalles que, hasta ahora, pocos conocían.

Karina García reveló que, aunque ama la disciplina de Andrés Altafulla, su terquedad puede ser un reto.(Foto Canal RCN).

Con humor y sinceridad, Karina García reveló tanto lo que más le encanta de Altafulla como aquellos aspectos que, de vez en cuando, ponen a prueba su paciencia.

¿Por qué la disciplina y constancia de Andrés Altafulla son clave para su relación con Karina García?

Entre los elogios, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia destacó la disciplina y persistencia que Andrés Altafulla ha demostrado en su carrera musical, la cual ha cultivado durante más de quince años, resaltando cualidades como la constancia, que considera esenciales para que la relación fluya.

“Él no tiene maldad en su corazón, y yo tampoco, por eso sentimos que nuestra conexión es muy limpia”, afirmó.

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos contó cómo su admiración por Andrés pesa más que cualquier desacuerdo.(Foto Canal RCN).

La modelo e influencer paisa dejó claro que ese nivel de transparencia y buena energía ha sido una base sólida para su vínculo, permitiéndoles mantener una comunicación honesta y una convivencia armónica.

Sin embargo, admitió que, como en cualquier relación, hay momentos en las que las diferencias se hacen presentes y conllevan a situaciones de debate dentro de la relación.

¿Qué mantiene unidos a Andrés Altafulla y Karina García más allá de las diferencias?

Con una sonrisa cómplice, Karina confesó que tanto ella como Andrés comparten un carácter fuerte y una terquedad que, en ocasiones, los lleva a pequeños choques pues ambos terminan queriendo tener la razón frente a las discusiones.

Un rasgo que, según Karina García, no es nuevo para quienes siguieron su paso por La casa de los famosos Colombia, ya que el público fue testigo de varias conversaciones en las que ambos defendían con firmeza su punto de vista.

Y aunque nunca llegaron a enfrentarse en momentos demasiado serios, sí protagonizaron esos típicos espacios de pareja en los que, después de unos minutos, terminaban diciendo “Bueno, mi amor, ya, tú tienes razón”.

Más allá de las pequeñas diferencias, Karina subrayó que la admiración que siente por Andrés pesa mucho más que cualquier desacuerdo, pues para ella su forma de relacionarse con las personas fortalecen su historia.

La relación de Karina García y Andrés Altafulla parece combinar a la perfección la chispa de ambos, la fórmula que les permite seguir adelante, incluso cuando las cámaras ya no están encendidas.