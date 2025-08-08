Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García lo confesó: esto es lo que menos le gusta de Andrés Altafulla

Karina García abre su corazón y revela qué rasgos de Andrés Altafulla ponen a prueba su paciencia en la relación.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karina García y Andrés Altafulla, una pareja que nació en La casa de los famosos Colombia.
Karina abrió el corazón y habló de lo que más ama y lo que más le cuesta en su relación con Altafulla. Foto Canal RCN

Desde que se conocieron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Karina García y Andrés Altafulla se convirtieron en una de las parejas más comentadas del reality.

Artículos relacionados

¿Qué es lo que menos le gusta a Karina García de Andrés Altafulla?

Lo que empezó como un romance de televisión para muchos ha continuado fuera del programa, con apariciones en redes sociales y eventos, dejando claro que su historia sigue construyéndose.

Por lo que en una reciente Karina García decidió abrir un espacio hacia su vida personal y familiar, compartiendo detalles que, hasta ahora, pocos conocían.

Karina García habló de las cualidades que más valora de Altafulla… y del único detalle que a veces le saca canas.
Karina García reveló que, aunque ama la disciplina de Andrés Altafulla, su terquedad puede ser un reto.(Foto Canal RCN).

Con humor y sinceridad, Karina García reveló tanto lo que más le encanta de Altafulla como aquellos aspectos que, de vez en cuando, ponen a prueba su paciencia.

Artículos relacionados

¿Por qué la disciplina y constancia de Andrés Altafulla son clave para su relación con Karina García?

Entre los elogios, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia destacó la disciplina y persistencia que Andrés Altafulla ha demostrado en su carrera musical, la cual ha cultivado durante más de quince años, resaltando cualidades como la constancia, que considera esenciales para que la relación fluya.

“Él no tiene maldad en su corazón, y yo tampoco, por eso sentimos que nuestra conexión es muy limpia”, afirmó.

Karina García reveló que, aunque ama la disciplina de Andrés Altafulla, su terquedad puede ser un reto.
Karina García, exparticipante de La casa de los famosos contó cómo su admiración por Andrés pesa más que cualquier desacuerdo.(Foto Canal RCN).

La modelo e influencer paisa dejó claro que ese nivel de transparencia y buena energía ha sido una base sólida para su vínculo, permitiéndoles mantener una comunicación honesta y una convivencia armónica.

Sin embargo, admitió que, como en cualquier relación, hay momentos en las que las diferencias se hacen presentes y conllevan a situaciones de debate dentro de la relación.

Artículos relacionados

¿Qué mantiene unidos a Andrés Altafulla y Karina García más allá de las diferencias?

Con una sonrisa cómplice, Karina confesó que tanto ella como Andrés comparten un carácter fuerte y una terquedad que, en ocasiones, los lleva a pequeños choques pues ambos terminan queriendo tener la razón frente a las discusiones.

Un rasgo que, según Karina García, no es nuevo para quienes siguieron su paso por La casa de los famosos Colombia, ya que el público fue testigo de varias conversaciones en las que ambos defendían con firmeza su punto de vista.

Y aunque nunca llegaron a enfrentarse en momentos demasiado serios, sí protagonizaron esos típicos espacios de pareja en los que, después de unos minutos, terminaban diciendo “Bueno, mi amor, ya, tú tienes razón”.

Más allá de las pequeñas diferencias, Karina subrayó que la admiración que siente por Andrés pesa mucho más que cualquier desacuerdo, pues para ella su forma de relacionarse con las personas fortalecen su historia.

La relación de Karina García y Andrés Altafulla parece combinar a la perfección la chispa de ambos, la fórmula que les permite seguir adelante, incluso cuando las cámaras ya no están encendidas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W dejó claro que su relación con Pipe Bueno no se basa en reglas, sino en acuerdos sanos. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela cómo maneja su relación con Pipe Bueno: “Si me traiciona, él sabrá qué pierde”

Para Luisa Fernanda W, la libertad y el respeto mutuo son la clave para un matrimonio feliz junto a Pipe Bueno.

Andrea Valdiri aún no revela cuánto cobrará por subirse al ring. Yina Calderón

¿Cuánto ganará Yina Calderón en su enfrentamiento con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

Yina Calderón confirmó que recibirá 70 millones de pesos por su combate contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4.

Juliana Rivera, novia de Andrés Parra Talento nacional

Ella es Juliana Rivera, la guapa novia del actor Andrés Parra, ¿a qué se dedica?

Juliana Rivera ha llamado la atención en redes sociales tras la confirmación de su relación con el actor Andrés Parra.

Lo más superlike

El 8 de agosto se conmemora el Día internacional del gato Curiosidades

Día del Gato: Estas son las razas más curiosas y sorprendentes que existen en el mundo

En el Día del Gato celebra descubriendo las razas más curiosas y sorprendentes que siguen fascinando al mundo entero.

Manuel Medrano celebrará sus 10 años de carrera Talento nacional

Manuel Medrano dio pistas de artistas invitados a su concierto en Bogotá

Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan polémica por revelaciones en trend de esposos

Violeta Bergonzi se salvó del reto de eliminación Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi gana “cachete” de Rausch con un sándwich y se salva en MasterChef Celebrity

Hombre enamorado Curiosidades

Un hombre que ama de verdad siempre hará estas tres cosas, ¿ya las conocía?