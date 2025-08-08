Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Se repite la historia! Maluma pierde su gorra en pleno show y su reacción es viral

Un fan tomó el arete de Maluma antes de un concierto en México y su reacción tranquila desató una ola de comentarios en redes.

Así fue el momento inesperado que dejó a Maluma sin un accesorio en CDMX.
Maluma perdió su arete antes de subir al escenario y el momento ya es viral. Foto AFP/ Mike Coppola

El carisma y la cercanía con el público han sido siempre parte del sello de Maluma, y en su más reciente presentación en Ciudad de México, esa conexión volvió a quedar en evidencia, aunque con un toque inesperado.

¿Cómo perdió Maluma su gorra antes de un concierto en México?

El cantante colombiano, reconocido como uno de los grandes exponentes del género urbano, inició el pasado 6 de agosto la serie de tres conciertos que ofrecerá en el Palacio de los Deportes como parte de su gira “+ Pretty + Dirty World Tour”, en la que repasa los mayores éxitos de su carrera.

La primera noche reunió a más de 15.000 fanáticos que cantaron de principio a fin temas como Felices los 4, Hawái y Según quién, todo marchaba como se esperaba, hasta que un momento peculiar se robó las miradas y luego las redes sociales.

En medio de su entrada al escenario, rodeado de bailarines, camarógrafos y parte de su equipo de producción, Maluma atravesó un pasillo donde lo esperaban seguidores entusiasmados.

¿Qué dijeron los fans de Maluma sobre la inesperada escena?

Entre gritos, celulares grabando y manos extendidas para saludarlo, alguien consiguió llevarse la gorra beige que el artista llevaba puesta.

Sin gorra, pero con actitud: Maluma continuó el show como si nada.
Momento exacto en que un fan toma la gorra de Maluma en México. Photo by Mike Coppola / AFP

La escena quedó registrada en varios teléfonos y fue compartida en TikTok con frases como “Maluma baby en México”, acumulando miles de visualizaciones, el colombiano, sin perder la compostura, continuó su camino hacia el escenario y dio inicio al espectáculo como si nada hubiera ocurrido.

¿Por qué el momento recordó al famoso “me quitaron una areta” de Maluma?

La situación hizo que muchos recordaran un episodio ocurrido en 2012, cuando durante una entrevista en vivo un seguidor tomó uno de sus aretes justo antes de un concierto en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.

En aquella ocasión, Maluma reaccionó con sorpresa, repitiendo varias veces frente a las cámaras, “Me quitaron una areta, me quitaron una areta”, una frase que terminó volviéndose célebre entre sus fans.

La gorra de Maluma fue “capturada” por un fan y su reacción sorprendió a todos. Foto | Mike Coppola.

A diferencia de aquel momento, esta vez el intérprete de Según quién no mostró molestia, y el concierto continuó sin contratiempos, en redes sociales, las reacciones oscilaron entre las bromas y los mensajes de admiración.

Con dos funciones más en la capital mexicana, el público espera que el resto de las noches solo estén marcadas por la música, el baile y la energía que Maluma sabe transmitir en cada presentación, sin más episodios que interrumpan el espectáculo.

