La Reina del bullerengue, Petrona Martínez, en delicado estado de salud

L

La escena musical del Caribe colombiano se encuentra en vilo luego de conocerse que Petrona Martínez, reconocida internacionalmente como la Reina del bullerengue, fue trasladada de manera urgente a un hospital en Cartagena debido a complicaciones de salud.

¿Qué llevó a Petrona Martínez a ser hospitalizada de urgencia?

La artista, de 86 años, es una de las figuras más emblemáticas de la música tradicional del país y su estado actual ha despertado preocupación entre familiares, colegas y admiradores.

Familiares de Petrona Martínez piden oraciones y buena energía. Foto Freepik

El incidente ocurrió el miércoles 6 de agosto. De acuerdo con la información confirmada por su hijo, Álvaro Llerena Martínez, la artista comenzó a sentirse mal en su casa, ubicada en Arjona, Bolívar.

¿Cuál es el diagnóstico y el estado actual de Petrona Martínez?

Allí recibió los primeros cuidados médicos; sin embargo, la situación requirió su remisión al Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena, luego de que los especialistas detectaran que sus plaquetas estaban en niveles muy bajos.

Durante las evaluaciones posteriores, los médicos también hallaron cálculos en la vesícula, lo que ha llevado a contemplar la posibilidad de intervenir quirúrgicamente. Según explicó Llerena, el equipo médico estudia si es viable que los cálculos sean expulsados de forma natural o si será necesario realizar uno o varios procedimientos.

La familia ha expresado su preocupación por el riesgo que implicarían varias cirugías en una paciente de su edad.

Por el momento, la cantante se encuentra estable y bajo estricta observación, acompañada por todos sus hijos, quienes han pedido a sus seguidores que mantengan la fe y envíen buenas energías para su pronta recuperación.

¿Quién es Petrona Martínez y por qué es un ícono cultural?

Petrona Martínez nació el 27 de enero de 1939 en San Cayetano, Bolívar, en el seno de una familia que cultivaba el bullerengue como herencia cultural.

Aunque cantó desde joven, su debut discográfico profesional llegó en 1989, marcando el inicio de una trayectoria que la llevaría a presentarse en escenarios de Europa, Estados Unidos y África, llevando consigo las raíces afrocolombianas.

La Reina del bullerengue, Petrona Martínez, fue hospitalizada y sus fans están en vilo. Foto Freepik

En 2017, la artista sufrió una isquemia cerebral que la obligó a alejarse de los escenarios. Aun así, su legado permanece vivo gracias a sus descendientes y a agrupaciones como Los Herederos de Petrona. Este mismo año, el 27 de febrero, fue homenajeada en la Noche del Río en Barranquilla, un evento que destacó su contribución a la preservación y difusión del bullerengue.

Hoy, mientras el país sigue de cerca su evolución médica, la figura de Petrona Martínez continúa siendo un símbolo de resistencia cultural, identidad caribeña y amor por las tradiciones que han hecho vibrar a Colombia y al mundo.