Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Reina del bullerengue, Petrona Martínez, en delicado estado de salud

Petrona Martínez fue hospitalizada en Cartagena y su estado de salud ha encendido las alarmas en la música colombiana.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Petrona Martínez fue hospitalizada en Cartagena y su estado de salud ha encendido las alarmas en la música colombiana.
Desde Cartagena, la familia de Petrona Martínez pide oraciones por su recuperación. Foto Freepik

L

La escena musical del Caribe colombiano se encuentra en vilo luego de conocerse que Petrona Martínez, reconocida internacionalmente como la Reina del bullerengue, fue trasladada de manera urgente a un hospital en Cartagena debido a complicaciones de salud.

Artículos relacionados

¿Qué llevó a Petrona Martínez a ser hospitalizada de urgencia?

La artista, de 86 años, es una de las figuras más emblemáticas de la música tradicional del país y su estado actual ha despertado preocupación entre familiares, colegas y admiradores.

Petrona Martínez, hospitalizada en Cartagena por complicaciones de salud.
Familiares de Petrona Martínez piden oraciones y buena energía. Foto Freepik

El incidente ocurrió el miércoles 6 de agosto. De acuerdo con la información confirmada por su hijo, Álvaro Llerena Martínez, la artista comenzó a sentirse mal en su casa, ubicada en Arjona, Bolívar.

Artículos relacionados

¿Cuál es el diagnóstico y el estado actual de Petrona Martínez?

Allí recibió los primeros cuidados médicos; sin embargo, la situación requirió su remisión al Hospital Universitario del Caribe, en Cartagena, luego de que los especialistas detectaran que sus plaquetas estaban en niveles muy bajos.

Durante las evaluaciones posteriores, los médicos también hallaron cálculos en la vesícula, lo que ha llevado a contemplar la posibilidad de intervenir quirúrgicamente. Según explicó Llerena, el equipo médico estudia si es viable que los cálculos sean expulsados de forma natural o si será necesario realizar uno o varios procedimientos.

La familia ha expresado su preocupación por el riesgo que implicarían varias cirugías en una paciente de su edad.

 

Por el momento, la cantante se encuentra estable y bajo estricta observación, acompañada por todos sus hijos, quienes han pedido a sus seguidores que mantengan la fe y envíen buenas energías para su pronta recuperación.

Artículos relacionados

¿Quién es Petrona Martínez y por qué es un ícono cultural?

Petrona Martínez nació el 27 de enero de 1939 en San Cayetano, Bolívar, en el seno de una familia que cultivaba el bullerengue como herencia cultural.

Aunque cantó desde joven, su debut discográfico profesional llegó en 1989, marcando el inicio de una trayectoria que la llevaría a presentarse en escenarios de Europa, Estados Unidos y África, llevando consigo las raíces afrocolombianas.

La música colombiana está de luto anticipado: Petrona Martínez atraviesa un momento delicado.
La Reina del bullerengue, Petrona Martínez, fue hospitalizada y sus fans están en vilo. Foto Freepik

En 2017, la artista sufrió una isquemia cerebral que la obligó a alejarse de los escenarios. Aun así, su legado permanece vivo gracias a sus descendientes y a agrupaciones como Los Herederos de Petrona. Este mismo año, el 27 de febrero, fue homenajeada en la Noche del Río en Barranquilla, un evento que destacó su contribución a la preservación y difusión del bullerengue.

Hoy, mientras el país sigue de cerca su evolución médica, la figura de Petrona Martínez continúa siendo un símbolo de resistencia cultural, identidad caribeña y amor por las tradiciones que han hecho vibrar a Colombia y al mundo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así fue el momento inesperado que dejó a Maluma sin un accesorio en CDMX. Maluma

¡Se repite la historia! Maluma pierde su gorra en pleno show y su reacción es viral

Un fan tomó el arete de Maluma antes de un concierto en México y su reacción tranquila desató una ola de comentarios en redes.

Paola Rey anunció que se separa de Juan Carlos Vargas Paola Rey

Paola Rey anunció su separación de Juan Carlos Vargas tras 15 años de matrimonio

Paola Rey y Juan Carlos Vargas decidieron hacer pública su separación y sorprendieron con los detalles de su decisión.

Karina García y Andrés Altafulla, una pareja que nació en La casa de los famosos Colombia. Karina García

Karina García lo confesó: esto es lo que menos le gusta de Andrés Altafulla

Karina García abre su corazón y revela qué rasgos de Andrés Altafulla ponen a prueba su paciencia en la relación.

Lo más superlike

Mario Alberto Yepes salió de MasterChef y Caterin Escobar reaccionó Caterin Escobar

Así reaccionó Caterin Escobar a la salida de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity

La actriz Caterin Escobar quedó en shock con la eliminación de Mario Alberto Yepes y no ocultó su descontento con la decisión del jurado.

El 8 de agosto se conmemora el Día internacional del gato Curiosidades

Día del Gato: Estas son las razas más curiosas y sorprendentes que existen en el mundo

Manuel Medrano celebrará sus 10 años de carrera Talento nacional

Manuel Medrano dio pistas de artistas invitados a su concierto en Bogotá

Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan polémica por revelaciones en trend de esposos

Hombre enamorado Curiosidades

Un hombre que ama de verdad siempre hará estas tres cosas, ¿ya las conocía?