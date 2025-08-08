Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Cuánto ganará Yina Calderón en su enfrentamiento con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

Yina Calderón confirmó que recibirá 70 millones de pesos por su combate contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Andrea Valdiri aún no revela cuánto cobrará por subirse al ring.
70 millones: la cifra exacta que recibirá Yina Calderón por su esperado combate en Stream Fighters 4. Foto Canal RCN

Los comentarios y el revuelo en redes sociales siguen en aumento a medida que se acerca Stream Fighters 4, el evento que reunirá a varios creadores de contenido y personalidades de la farándula colombiana en combates de boxeo.

Una de las peleas más esperadas es la que protagonizarán Yina Calderón y Andrea Valdiri, encuentro que ya está generando titulares por la cantidad de dinero que recibirá la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 por subirse al ring.

En una reciente transmisión en vivo, Yina decidió despejar cualquier duda y habló abiertamente sobre su pago, revelando que, tras una negociación rápida pero firme, logró cerrar el trato en 70 millones de pesos colombianos.

“Al inicio me ofrecieron 50 millones, pero me pareció muy poco para todo lo que implica esta pelea. Entonces dije que no, que tocaba subirle, y terminamos en 70 millones. Si hubiera sabido que iba a generar tanto ruido, tal vez habría pedido más”, comentó entre risas.

70 millones: la cifra exacta que recibirá Yina Calderón por su esperado combate en Stream Fighters 4.
“Si hubiera sabido que iba a dar tanto de qué hablar, habría pedido más”, dijo Yina sobre su pago millonario./Canal RCN

Con esta declaración, la creadora de contenido también desmintió las cifras que habían circulado desde hace meses, pues diferentes canales y medios de comunicación habría afirmado que su pago rondaría los 90 millones, algo que ella negó rotundamente.

El combate está programado para el 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá y será uno de los momentos más importantes de la velada, el formato de Stream Fighters mezcla deporte y espectáculo, con transmisiones en vivo que permiten a miles de espectadores seguir cada movimiento y reacción desde cualquier parte del mundo.

Mientras Yina Calderón ya puso sobre la mesa la cifra exacta de su contrato, Andrea Valdiri ha preferido mantener en reserva el monto de su pago. Sin embargo, la barranquillera ha dejado claro que aceptó el reto no solo por el dinero, sino para medirse en un ambiente totalmente distinto.

Andrea Valdiri aún no revela cuánto cobrará por subirse al ring (Fotos Canal RCN)

Tanto Yina Calderón como Andrea Valdiri han utilizado sus plataformas para aumentar la expectativa entre sus seguidores, pues más allá de quién gane en el ring, este enfrentamiento podría marcar un nuevo momento en los combates entre influenciadores en Colombia.

Con el cronómetro en marcha, la cita del 18 de octubre promete no decepcionar y dejar momentos que darán mucho de qué hablar en el mundo digital.

