El emotivo mensaje de Camilo Vargas a su hija: "otra vez te fallé"

Entre nostalgia y amor, Camilo Vargas dedicó un mensaje a su hija en su cumpleaños, marcado por la distancia y su compromiso con el fútbol.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Camilo Vargas compartió su dolor por no estar junto a su hija en su cumpleaños.
Entre el arco y la nostalgia: el mensaje de Camilo Vargas que emocionó a toda Colombia. Foto AFP/ Omar Vega

El arquero colombiano Camilo Vargas, actual figura del Atlas de México y portero titular de la Selección Colombia, abrió su corazón en redes sociales para dedicar unas emotivas palabras a su hija en el día de su cumpleaños.

¿Por qué Camilo Vargas no pudo acompañar a su hija en esta fecha especial?

La ocasión, debería haber sido de celebración y abrazos, pero estuvo marcada por la distancia, pues el guardameta se encontraba en plena competencia de la Leagues Cup con su club.

“Otra vez no llegué”... Camilo Vargas conmovió a sus fans con su confesión más personal como padre.
Camilo Vargas abrió su corazón con un mensaje a su hija en su cumpleaños, pese a estar lejos por el fútbol. Foto AFP/ Winslow Townson

Aunque los futbolistas suelen mantener en privado su vida personal, esta vez el colombiano decidió compartir con sus seguidores un momento de sensibilidad por la fecha.

Su publicación estuvo cargada de emoción y dejó ver el peso que siente por no haber podido acompañar a su hija en una fecha tan especial.

¿Qué dijo Camilo Vargas a su hija en su cumpleaños?

El mensaje comenzó con un cariñoso deseo: “Pásala bien en tu día, princesa”, seguido de una reflexión que conmovió a miles de usuario, sin embargo, las palabras más impactantes llegaron después, cuando Camilo expresó por completo sus emociones.

“Otra vez no llegué. Otra vez te fallé. Otra vez el destino nos separó. Otra vez el destino nos cambió el camino”. Expresó en sus redes.

 

Con estas frases, el portero dejó claro que esta no es la primera vez que el calendario del fútbol le impide compartir un momento importante con su familia.

¿Cómo vive Camilo Vargas el reto de la distancia familiar?

La situación no es nueva para el arquero, pues justo hace un año vivió algo similar, pues las fechas de la Leagues Cup suelen coincidir con el cumpleaños de su hija, lo que convierte cada temporada en un desafío emocional.

Este año, además, la tristeza fue doble porque Camilo tuvo que conformarse con una felicitación virtual, además, Atlas quedó eliminado del torneo tras sufrir tres derrotas consecutivas: 2-1 frente al Inter Miami, 3-1 contra Orlando City y 4-1 ante Atlanta United.

Ahora, Camilo y su equipo deberán cambiar de enfoque y concentrarse nuevamente en la Liga MX, su próximo reto será enfrentar a Pachuca este sábado en el estadio Jalisco.

El gesto de Camilo Vargas no solo evidenció su compromiso con el fútbol, sino también el sacrificio personal que implica la vida profesional de un atleta.

Sus palabras resonaron entre fanáticos y colegas, recordando que detrás de cada figura del deporte hay un ser humano que, como cualquier otro padre, sueña con estar presente en los momentos más importantes de sus hijos.

