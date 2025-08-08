Karina García de La casa de los famosos reveló el cambio físico que se hará: "Tengo nervios"

La modelo antioqueña Karina García constantemente está acaparando la atención en redes sociales y recientemente la exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló el cambio físico que se hará.

¿Cuál es el cambio físico que se hará la modelo paisa Karina García tras La casa de los famosos Colombia?

Karina García apareció en sus historias de Instagram para contarles a sus seguidores que se realizaría un cambio estético que venía deseando hacerse en los últimos años.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que se cambiaría por completo su diseño de sonrisa, siendo la cuarta vez que se hacía un cambio por completo de las resinas de sus dientes.

Llevo tres diseños de sonrisa y con el que me haré será el cuarto.

Karina contó que, a pesar de haberse hecho varios diseños de sonrisa solo fue hasta el último que se hizo que quedó satisfecha con el resultado final.

Yo nunca quedaba satisfecha por el tamaño, forma, color, yo soy muy exigente con todo y más con mi aspecto físico.

Karina García reveló que se cambiará su diseño de sonrisa. (Foto Canal RCN).

¿Por qué Karina García se realizará cambio estético en su rostro?

Karina García les reveló a sus seguidores que hace aproximadamente tres años se había hecho su actual diseño de sonrisa, con el que se sentía satisfecha.

Sin embargo, aunque asegura que ama sus dientes y sonrisa, su odontólogo le escribió recientemente que quería hacerle un cambio de diseño de sonrisa por una nueva tecnología que había llegado al país.

Yo amo mis dientes, nunca he tenido problemas. Resulta y pasa que el doctor me escribe y me dice Kari, tengo lo último en guarachas para tus dientes.

Karina García contó en sus historias que su odontólogo le aseguró que le haría un diseño de sonrisa con zirconio, un material novedoso en este procedimiento.

¿Cómo quedó Karina García tras cambiarse su diseño de sonrisa?

Karina García se mostró desde afuera del consultorio del doctor en Bogotá, en donde aseguró que se sentía nerviosa por el procedimiento que le harían.

Venir al odontólogo me pone nerviosa.

La modelo antioqueña aseguró que les compartiría a sus seguidores detalles de su procedimiento y por supuesto, del resultado final de su nueva sonrisa, la cual aseguró quería que se viera a kilómetros de distancia.