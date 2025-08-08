Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Karol G recibe elogios por importante reconocimiento, ¿cuál?

Jessica Giraldo, hermana de Karol G, se convirtió en una de las personas más influyentes en la industria musical.

Karol G
Jessica Giraldo, hermana de Karol G, recibe homenaje | Foto AFP/ Dia Dipasupi

Jessica Giraldo, hermana de Karol G, recibió gran reconocimiento por su influencia en la industria musical.

¿Por qué Jessica Giraldo tiene un reconocimiento?

Además de ser la hermana de una de las artistas más reconocidas del momento, Jessica es su mánager y mano derecha.

Su trayectoria la llevó a figurar entre los 40 personajes más influyentes de la escena artística, destacándose como representante de cantantes de habla hispana a nivel global.

"Mi hermana, también mi mánager, ha sido nombrada por la revista Variety como uno de los 40 grandes líderes en la industria del manejo de artistas. Un reconocimiento completamente merecido para el trabajo inigualable que hace esta mujer! ¡Qué grande! ¡Qué inspiradora! Te amo", escribió Karol G en redes sociales.

¿Quién es la hermana de Karol G?

Cabe recordar que en 2023 Karol G fundó su propio sello discográfico, el cual está bajo la dirección de su hermana, Jessica Giraldo. Desde entonces, la empresa se ha diversificado, logrando un importante impacto de marca.

Gracias a este paso, Jessica mantiene el control total sobre su música y su sello y ha asumido el liderazgo de la compañía y la gestión de la protección de los derechos de autor.

¿En qué se distingue 'Bichota Records', la compañía de Karol G?

La empresa se distingue por su integración, ya que abarca la gestión musical, la gestión de imagen y la creación de contenidos audiovisuales, lo que permite capitalizar la marca Karol G en distintos formatos y plataformas.

Gracias a su documental en Netflix, se posicionó como uno de los proyectos más vistos y comentados del año, fortaleciendo aún más su presencia internacional y consolidando su imagen como una de las figuras más influyentes de la música latina.

Jessica Giraldo, hermana de Karol G, fue reconocida.
Jessica Giraldo, hermana de Karol G, recibe homenaje por su trabajo en la música | Foto AFP/ Romain Maurice
