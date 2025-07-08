Altafulla de La casa de los famosos cantó por primera vez en el estadio El Campín: así le fue

Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia cumplió uno de sus mayores sueños en la música, cantar en el estadio más grande de la capital colombiana.

¿Cómo le fue a Altafulla en su debut en el estadio El Campín?

Desde que se coronó como el ganador del reality del Canal RCN, Andrés Altafulla ha vivido momentos de ensueño en su carrera musical y vida personal.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió detalles de lo que fue su primera presentación en el estadio El Campín.

Altafulla les mostró a sus seguidores detalles de lo que fue su llegada al estadio en donde estuvo acompañado por su mejor amigo y parte de su equipo de trabajo haciendo todas las pruebas previas a su presentación.

Estamos aquí en El Campín antes de montarnos a tarima.

El cantante mostró cómo le fue en su primera noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín en donde miles de personas lo vieron cantar en vivo.

Altafulla cantó vivió noche soñada en El Campín. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Altafulla tras presentarse por primera vez en El Campín?

El cantante Andrés Altafulla compartió en su cuenta oficial de Instagram un carrusel de fotografías y videos de lo que fue su debut en El Campín.

El artista dejó ver la gran multitud que asistió a su presentación en el estadio más grande de la capital colombiana quienes lo recibieron con gran cariño y algarabía.

Altafulla saludó a las personas que se encontraban en la primera fila de las graderías y hasta se tomó fotos con algunos.

Tras su presentación Altafulla expresó su cariño a los fanáticos que fueron a verlo a El Campín y les aseguró que lo habían hecho sentir demasiado feliz.

Gracias BOGOTRAAA!! Los Amo champú de Kariño.

¿Por qué van a demoler el estadio El Campín en donde cantó Altafulla?

El pasado 6 de abril el Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con el CEO de Sencia, Mauricio Hoyos Holguín, anunciaron la demolición de El Campín para darle paso al nuevo estadio capitalino, que al parecer tendrá capacidad para 50.000 personas.

Según reveló Galán las obras están planeadas para iniciar el 1 de marzo de 2026 y se estima que finalicen en diciembre de 2027. Este nuevo espacio tendrá un costo de aproximadamente US$500 millones y contará con 3.000 parqueaderos.