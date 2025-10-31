Hijo mayor de Cristiano Ronaldo presumió su lujoso carro a sus 15 años

Cristiano Junior, hijo del futbolista Cristiano Ronaldo, sorprendió a sus fanáticos luego de presumir su primer automóvil.

¿Cuál fue el primer carro de Cristiano Junior?

El joven de 15 años compartió una fotografía en sus redes sociales mostrándose junto a su primer carro.

En la instantánea se mostró luciendo ropa deportiva casual y recostado sobre su carro, un Lamborghini Urus S blanco, el cual medios especializados han detallado que cuenta con un motor V8 biturbo de 650 caballos capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,5 segundos, alcanzando una velocidad punta de 305 km/h.

Cabe destacar que, el delantero de Al Nassr cuenta con una gran colección de autos con marcas como Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce o McLaren, y Lamborghini, por lo que, no fue una sorpresa que su hijo tuviera uno de ellos.

El carro está avaluado en unos 265.000 euros, es decir unos 1.190 millones de pesos colombianos aproximadamente.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el nuevo vehículo del hijo de Cristiano?

Luego de conocerse la noticia, miles de internautas reaccionaron, algunos felicitando al joven por su nueva adquisición, la cual le habría obsequiado el futbolista, mientras que otros señalaron que consideran que está muy joven para tener un lujo de esos, aunque otros lo defendieron destacaron que es normal tras el estilo de vida que tienen.

¿Cristiano Junior le está siguiendo los pasos a su padre?

El joven ya encuentra jugando en las selecciones juveniles de Portugal y recientemente debutó con la sub-16 trras el éxito que tuvo en la sub-15.

Participó en el partido del Torneo de la Copa de las Federaciones, donde ganaron con goles de Samuel Tavares y Rafael Cabral. Él ingresó en los últimos minutos, pero fue un gran inicio en esta etapa para el joven.

Por su parte, Cristiano Ronaldo sigue cautivando a sus fanáticos con su talento deportivo y disfrutando de su familia, con quienes suele mostrarse muy feliz, además de destacar lo enamorado que está de la modelo Georgina Rodríguez, quien no para de enamorar a sus fans en sus redes sociales.