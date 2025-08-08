Elvis Crespo deja Top Chef VIP 4 y explica por qué abandona la competencia

En el más reciente episodio de Top Chef VIP 4, una inesperada decisión cambió el rumbo del concurso. Los televidentes fueron testigos de un momento que combinó sorpresa y emoción, cuando uno de los participantes más reconocidos anunció que dejaría el programa.

Artículos relacionados Talento nacional Andrés Parra sube romántica foto con su nueva pareja y en redes recuerdan sus declaraciones sobre el amor

¿Por qué Elvis Crespo se despidió de Top Chef VIP 4?

El cantante puertorriqueño Elvis Crespo decidió abandonar el reality show Top Chef VIP 4 para enfocarse nuevamente en su carrera musical. La noticia se conoció durante la emisión del programa del jueves, 7 de agosto, cuando Crespo solicitó a los jueces que no eliminaran a uno de los nominados, ya que él se retiraría voluntariamente.

Durante su intervención, el artista expresó que, aunque no esperaba llegar tan lejos en la competencia, había llegado el momento de retomar su música:

“Yo dejé mi carrera en una estufa con fuego lento y los aromas de la carrera me están diciendo que es momento de regresar a mi estufa, donde yo soy un buen chef”.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón opinó sobre Karina García como presentadora

¿Cómo fue la salida de Elvis Crespo de Top Chef VIP 4?

En la noche de su despedida, el cantante pidió que se usara el ‘poder de salvación’ para beneficiar a uno de los nominados —Matías Ochoa, Héctor Sandarti o Norkys Batista— y así permitirle ceder su lugar. Los internautas afirman que el gesto fue visto como un acto de generosidad hacia sus compañeros.

La partida estuvo acompañada por un emotivo momento, cuando el resto de los participantes lo despidieron entre lágrimas mientras sonaba su icónico tema “Suavemente”.

La presentadora Carmen Villalobos, conmovida, destacó que su presencia había significado alegría para todos, resaltando su energía y el placer de compartir con él en el reality. Además, recordó que disfrutaba de su música y que uno de sus temas favoritos era “Nuestra canción”.

¿Qué sigue para Elvis Crespo tras su salida?

Según lo expresado en el programa, el cantante continuará con la promoción de su más reciente producción discográfica. Los fans señalan que esta decisión reafirma su compromiso con la música y su público.

Elvis Crespo decidió abandonar Top Chef VIP 4 para enfocarse en su carrera musical / (Foto de AFP)

Top Chef VIP 4, conducido por Carmen Villalobos, reúne a personalidades que ponen a prueba sus habilidades culinarias frente a un exigente jurado de chefs profesionales. El ganador de la temporada se llevará el título y un premio de $200,000.

La salida de Crespo marca un giro inesperado en el concurso, dejando abierta la pregunta sobre quién logrará llegar a la final y ser campeón.