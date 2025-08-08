Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Elvis Crespo deja Top Chef VIP 4 y explica por qué abandona la competencia

El cantante Elvis Crespo dejó Top Chef VIP 4, sorprendiendo al anunciar que cedería su lugar y seguiría con su carrera musical.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Elvis Crespo deja Top Chef VIP 4 y sorprende a todos
Elvis Crespo deja Top Chef VIP 4 y cede su lugar a otro concursante / (Foto de AFP)

En el más reciente episodio de Top Chef VIP 4, una inesperada decisión cambió el rumbo del concurso. Los televidentes fueron testigos de un momento que combinó sorpresa y emoción, cuando uno de los participantes más reconocidos anunció que dejaría el programa.

Artículos relacionados

¿Por qué Elvis Crespo se despidió de Top Chef VIP 4?

El cantante puertorriqueño Elvis Crespo decidió abandonar el reality show Top Chef VIP 4 para enfocarse nuevamente en su carrera musical. La noticia se conoció durante la emisión del programa del jueves, 7 de agosto, cuando Crespo solicitó a los jueces que no eliminaran a uno de los nominados, ya que él se retiraría voluntariamente.

Durante su intervención, el artista expresó que, aunque no esperaba llegar tan lejos en la competencia, había llegado el momento de retomar su música:

“Yo dejé mi carrera en una estufa con fuego lento y los aromas de la carrera me están diciendo que es momento de regresar a mi estufa, donde yo soy un buen chef”.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la salida de Elvis Crespo de Top Chef VIP 4?

En la noche de su despedida, el cantante pidió que se usara el ‘poder de salvación’ para beneficiar a uno de los nominados —Matías Ochoa, Héctor Sandarti o Norkys Batista— y así permitirle ceder su lugar. Los internautas afirman que el gesto fue visto como un acto de generosidad hacia sus compañeros.

La partida estuvo acompañada por un emotivo momento, cuando el resto de los participantes lo despidieron entre lágrimas mientras sonaba su icónico tema “Suavemente”.

La presentadora Carmen Villalobos, conmovida, destacó que su presencia había significado alegría para todos, resaltando su energía y el placer de compartir con él en el reality. Además, recordó que disfrutaba de su música y que uno de sus temas favoritos era “Nuestra canción”.

¿Qué sigue para Elvis Crespo tras su salida?

Según lo expresado en el programa, el cantante continuará con la promoción de su más reciente producción discográfica. Los fans señalan que esta decisión reafirma su compromiso con la música y su público.

Elvis Crespo se despide de Top Chef VIP 4
Elvis Crespo decidió abandonar Top Chef VIP 4 para enfocarse en su carrera musical / (Foto de AFP)

Top Chef VIP 4, conducido por Carmen Villalobos, reúne a personalidades que ponen a prueba sus habilidades culinarias frente a un exigente jurado de chefs profesionales. El ganador de la temporada se llevará el título y un premio de $200,000.

La salida de Crespo marca un giro inesperado en el concurso, dejando abierta la pregunta sobre quién logrará llegar a la final y ser campeón.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Kenia Os y Peso Pluma protagonizaron uno de los trends más comentados de TikTok. Talento internacional

Kenia Os y Peso Pluma arrasaron en TikTok con divertido reto de almohadazos

Un reto de almohadazos en TikTok mostró la química de Kenia Os y Peso Pluma, convirtiéndose en uno de los videos más comentados.

Sara Uribe y Fredy Guarín Sara Uribe

Sara Uribe desmintió al hijo de Fredy Guarín tras responderle

Sara Uribe habló tras la respuesta del hijo de Fredy Guarín a sus declaraciones sobre dicha relación.

La Segura exhibe con humor la reacción típica de influencers en polémicas La Segura

La Segura parodió cómo algunos influencers manejan sus polémicas

La Segura imitó con humor la forma en que algunos influencers lidian con sus polémicas en redes sociales.

Lo más superlike

El 8 de agosto se conmemora el Día internacional del gato Curiosidades

Día del Gato: Estas son las razas más curiosas y sorprendentes que existen en el mundo

En el Día del Gato celebra descubriendo las razas más curiosas y sorprendentes que siguen fascinando al mundo entero.

Manuel Medrano celebrará sus 10 años de carrera Talento nacional

Manuel Medrano dio pistas de artistas invitados a su concierto en Bogotá

Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan polémica por revelaciones en trend de esposos

Violeta Bergonzi se salvó del reto de eliminación Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi gana “cachete” de Rausch con un sándwich y se salva en MasterChef Celebrity

Hombre enamorado Curiosidades

Un hombre que ama de verdad siempre hará estas tres cosas, ¿ya las conocía?