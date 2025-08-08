Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W revela cómo maneja su relación con Pipe Bueno: “Si me traiciona, él sabrá qué pierde”

Para Luisa Fernanda W, la libertad y el respeto mutuo son la clave para un matrimonio feliz junto a Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W dejó claro que su relación con Pipe Bueno no se basa en reglas, sino en acuerdos sanos.
uisa Fernanda W defendió la libertad dentro de su relación con Pipe Bueno. Un testimonio que rompió estigmas y puso sobre la mesa lo que muchas parejas evitan conversar. Foto Canal RCN

La empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W dejó ver una vez más su postura directa y sin filtros al hablar de su vida sentimental junto al cantante de música popular Pipe Bueno.

En un reciente intercambio con sus seguidores, abordó de manera abierta cómo maneja temas como la confianza, la atención de las fans hacia su pareja, la fidelidad y los límites que considera esenciales en su matrimonio.

Uno de los temas que más curiosidad despertó entre sus fans fue cómo afronta la constante exposición de Pipe al cariño y la admiración de sus seguidoras, especialmente durante giras y presentaciones.

La respuesta de Luisa fue tajante, pues no siente que deba “controlar” nada de ese aspecto de su relación, dejando claro que la base de su vínculo está en el respeto mutuo.

“Pipe tiene su vida y yo la mía. Confío en él y él en mí. No necesito estar vigilando cada cosa que hace, y él tampoco conmigo. La libertad es fundamental para nosotros”, expresó.

Luisa Fernanda W afirma que su felicidad no depende de estar en pareja.
Luisa Fernanda W defiende la libertad como base de su matrimonio con Pipe Bueno. Foto Canal RCN

La creadora de contenido también explicó que, para ella, una relación sana no significa perder la individualidad, sostiene que cada uno debe mantener sus propios proyectos y metas personales, sin que el bienestar dependa únicamente de la pareja.

Cuando le preguntaron por el tema de la infidelidad, Luisa respondió que, si su pareja llegara a fallarle, sería una decisión personal de él y no un reflejo de su valor como mujer.

“Si el día de mañana me traiciona, él sabrá qué pierde. Yo seguiría con mi vida, enfocada en mis hijos, mi trabajo y en seguir creciendo como persona”, comentó.

Respeto, libertad y transparencia: así define Luisa Fernanda W su amor con Pipe Bueno.
Sin celos, sin control: Luisa Fernanda W explica su fórmula para una relación sana con Pipe. Foto | Jason Koerner.

Aunque reconoce que una traición puede ser dolorosa, Luisa asegura que su felicidad no está atada a la permanencia de una relación, y en cuanto a los celos, sostuvo que en su relación con Pipe Bueno la confianza es la regla, sobre todo porque sus carreras los ponen en contacto constante con muchas personas.

Recordando que, así como Pipe recibe atención femenina, ella también tiene pretendientes, aunque no lo muestre.

Finalmente, la influencer compartió lo que para ella son aspectos negociables y no negociables en su matrimonio, y aseguró que no le molesta que Pipe tenga amigas, pero sí le parecería preocupante que no le contara dónde está o qué hace.

