La empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W dejó ver una vez más su postura directa y sin filtros al hablar de su vida sentimental junto al cantante de música popular Pipe Bueno.

¿Cómo maneja Luisa Fernanda W la atención que recibe Pipe Bueno?

En un reciente intercambio con sus seguidores, abordó de manera abierta cómo maneja temas como la confianza, la atención de las fans hacia su pareja, la fidelidad y los límites que considera esenciales en su matrimonio.

Uno de los temas que más curiosidad despertó entre sus fans fue cómo afronta la constante exposición de Pipe al cariño y la admiración de sus seguidoras, especialmente durante giras y presentaciones.

¿Qué opina Luisa Fernanda W sobre la fidelidad y las traiciones en pareja?

La respuesta de Luisa fue tajante, pues no siente que deba “controlar” nada de ese aspecto de su relación, dejando claro que la base de su vínculo está en el respeto mutuo.

“Pipe tiene su vida y yo la mía. Confío en él y él en mí. No necesito estar vigilando cada cosa que hace, y él tampoco conmigo. La libertad es fundamental para nosotros”, expresó.

Luisa Fernanda W defiende la libertad como base de su matrimonio con Pipe Bueno. Foto Canal RCN

La creadora de contenido también explicó que, para ella, una relación sana no significa perder la individualidad, sostiene que cada uno debe mantener sus propios proyectos y metas personales, sin que el bienestar dependa únicamente de la pareja.

¿Cuál es la fórmula de Luisa Fernanda W para mantener la confianza en ella misma y en sus capacidades?

Cuando le preguntaron por el tema de la infidelidad, Luisa respondió que, si su pareja llegara a fallarle, sería una decisión personal de él y no un reflejo de su valor como mujer.

“Si el día de mañana me traiciona, él sabrá qué pierde. Yo seguiría con mi vida, enfocada en mis hijos, mi trabajo y en seguir creciendo como persona”, comentó.

Sin celos, sin control: Luisa Fernanda W explica su fórmula para una relación sana con Pipe. Foto | Jason Koerner.

Aunque reconoce que una traición puede ser dolorosa, Luisa asegura que su felicidad no está atada a la permanencia de una relación, y en cuanto a los celos, sostuvo que en su relación con Pipe Bueno la confianza es la regla, sobre todo porque sus carreras los ponen en contacto constante con muchas personas.

Recordando que, así como Pipe recibe atención femenina, ella también tiene pretendientes, aunque no lo muestre.

Finalmente, la influencer compartió lo que para ella son aspectos negociables y no negociables en su matrimonio, y aseguró que no le molesta que Pipe tenga amigas, pero sí le parecería preocupante que no le contara dónde está o qué hace.