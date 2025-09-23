Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en redes! Falleció reconocida influencer tras diagnóstico de cáncer: esto se sabe

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida influencer en graves condiciones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Falleció reconocida influencer brasileña en graves condiciones
¿Quién es la influenciadora que falleció en graves condiciones? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo digital se viste de luto tras la pérdida de una reconocida creadora de contenido que compartía varios acontecimientos de su vida personal. También, se destacó por ser una reconocida médica.

¿Quién es la reconocida influenciadora que falleció de cáncer?

El nombre de Patria Keller se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia en las últimas horas que falleció, según lo reveló su madre tras revelarlo en fuentes internaciones, pues expresó las siguientes palabras:

“Me llamó para despedirme. Dijo que me amaba, pidió perdón y dijo que no podía soportarlo más. Sufrió mucho, sintió mucho dolor. Este cáncer es terrible y muy difícil”, añadió la madre de la influenciadora brasileña.

Falleció reconocida influencer brasileña en graves condiciones
¿Cómo se reveló la noticia que Patricia Keller falleció de cáncer? | Foto: Freepik

Cabe destacar que Patricia Keller se destacó a lo largo de su vida en compartir mediante sus redes sociales gran variedad de contenido sobre su vida cotidiana, bienestar, su experiencia como doctora y, también, como médica.

¿Cuá fue la última publicación que compartió Patricia Keller?

Es clave mencionar que la influenciadora demostró a lo largo de su vida gran optimismo durante los momentos difíciles tras su batalla contra el cáncer. Así también, compartió varios acontecimientos de su vida, en especial, acaparó la atención de sus seguidores al compartir hace varios meses una fotografía de su compromiso con su pareja.

Además, la última publicación que compartió la influenciadora brasileña fue en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 5 mil seguidores, una emotiva fotografía en la que compartió un inspirador mensaje motivacional, anunciando las siguientes palabras:

“Así es la vida. Esta mañana en el parque intenté caminar un poco más, pero a mitad de camino salí mal. Poco a poco lo estamos intentando, lo importante es seguir intentando no rendirse. Así es la vida”, añadió Patricia Keller.

Falleció reconocida influencer brasileña en graves condiciones
Esta fue la última publicación de Patricia Keller antes de fallecer. | Foto: Freepik

Desde luego, varios de los seguidores de la influenciadora se encuentran de luto tras confirmarse la noticia de su fallecimiento, pues dejó un importante legado no solo en su carrera, sino un recuerdo especial en todos los allegados que la rodearon a lo largo de su vida.

