Denuncian desaparición de Tayron Paredes, artista venezolano en México, tras la muerte de B-King

El caso de los artistas B-King y Regio Clown mantiene consternado al público tras confirmarse que fueron asesin*dos en México. Ahora, en medio de la conmoción, se reporta la desaparición de otro artista en el país azteca.

¿Quién es Tayron Paredes, artista venezolano que reportaron como desaparecido tras caso de B-King?

En la noche del 22 de septiembre se reportó la desaparición del joven Tayron Paredes, un artista y DJ venezolano.

La hermana del artista, Daniela Paredes fue la encargada de reportar la desaparición del artista con quien al parecer tuvo un último contacto el pasado 19 de septiembre a través de WhatsApp.

La joven pidió hizo la denuncia por medio de cuenta oficial de Facebook en donde pidió ayuda para lograr localizar su paradero.

Solicitamos urgentemente la colaboración de todos para localizar a nuestro familiar, Tayron Gamboa de nacionalidad venezolana, desaparecido desde el viernes 19 de septiembre de 2025 en México.

¿Cuál fue la última conversación de Tayron Paredes con su hermana antes de su desaparición en México?

La hermana de Tayron Paredes compartió detalles de su último contacto con él, el cual fue sobre las 4 p.m. del viernes 19 de septiembre.

La joven reportó que a la par de la música, su hermano se encontraba trabajando como repartidor en el municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Precisamente, ese día él le avisó que había llegado a una ubicación bastante sospechosa en medio de la nada.

Él se encontraba trabajando como delivery cuando perdimos la señal de su GPS a las 4:00 p.m. Desde entonces no hemos tenido ningún tipo de contacto con él.

Daniela reveló un chat con su hermano en el que él le compartió su ubicación en tiempo real advirtiéndole que no se sentía seguro porque las personas que habían hecho el pedido no aparecían.

Tras estos mensajes, la ubicación en tiempo real de Tayron se pausó y no le volvió a contestar a los mensajes y llamadas de su hermana.

Autoridades mexicanas investigan caso de Tayron Paredes. (AFP: Francisco ROBLES)

¿El caso de Tayron Paredes está asociado al de B-King y Regio Clown?

Esta nueva desaparición de un artista latino ha generado gran preocupación tras lo sucedido con Bayron Sánchez y Jorge Herrera, más conocidos como B King y Regio Clown.

Según medios mexicanos, las autoridades locales ya están al tanto del caso de Tayron Paredes para esclarecer los hechos y determinar si tiene alguna relación con el caso de los artistas colombianos.

Sin embargo, en las últimas horas se reportó el hallazgo de un cuerpo cerca a donde fue localizado por última vez el DJ venezolano. No obstante, no se ha confirmado la identidad del mismo.