Así de fácil puedes acceder a conversaciones eliminadas en WhatsApp: paso a paso

Recuperar conversaciones eliminadas de WhatsApp es posible y el proceso es más sencillo de lo que parece.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Conversaciones borradas en WhatsApp: el truco para recuperarlas en segundos
¿Borraste un chat en WhatsApp? Así puedes recuperarlo fácilmente. (Foto Freepik).

Aunque existe la creencia que los chats borrados de WhatsApp se eliminaban de manera permanente no es así. Recuperar las conversaciones de esta aplicación de mensajería instantánea es más fácil de lo que crees, y aquí te enseñamos cómo.

¿Se puede acceder a conversaciones eliminadas en WhatsApp?

Sin trucos raros ni conocimientos técnicos, en unos pasos sencillos puedes recuperar mensajes que dabas por perdidos en tu WhatsApp. Te lo explicamos paso a paso para que no te quede ninguna duda.

Aunque sí es bien sabido que la aplicación no cuenta con una ‘papelera de reciclaje’ como ciertos dispositivos, existe un mecanismo dentro de la misma aplicación que permiten restaurar mensajes y liberar espacio en tu celular.

WhatsApp
WhatsApp es utilizada por millones de personas | Foto Freepik.

De esta manera, lo más cercano a la ‘papelera de reciclaje’ es la copia de seguridad que se genera de manera automática en el almacenamiento del dispositivo móvil dependiendo de tu sistema operativo. Es decir, en Android, se almacenan en Google Drive, y en iPhone, se guardan en iCloud.

Con esto, es indispensable que los usuarios tengan activada la opción de copia de seguridad, ya que sin esto sería imposible recuperar las conversaciones eliminadas.

¿Cómo acceder a conversaciones eliminadas en WhatsApp?

Ahora bien, el procedimiento para acceder nuevamente a las conversaciones que han sido eliminadas por los usuarios consiste en lo siguiente:

  • Debes reinstalar la aplicación.
  • Verificar el número de teléfono y el Apple ID asociado, de ser necesario.
  • Activar la restauración de la copia de seguridad más reciente en la opción “restaurar historial de chats”.
WhatsApp
WhatsApp se actualiza de manera constante.

En caso de que la app te pida una verificación de identidad esta lo hará por medio de un código enviar únicamente por medio de SMS o llamada al número registrado.

Con estos simples pasos ya podrás acceder una vez más a las conversaciones eliminadas que cuenten con el respaldo de la copia de seguridad. Eso sí, únicamente podrá restaurarse el contenido incluido en copia más reciente.

