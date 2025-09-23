Hijo mayor de Gregorio Pernía publica fotos con su novia y la diferencia de edad causa revuelo en redes

El actor Gregorio Pernía conoció a su hijo mayor Diego Fernando Pernía, 30 años después gracias a una prueba de ADN que confirmó su vínculo. Desde entonces, padre e hijo han forjado una relación que han compartido a través de sus redes sociales.

Luego de conocerse la noticia sobre su verdadero padre, Diego Fernando Pernía ha incursionado en el mundo de las plataformas digitales acumulando más de 30 mil seguidores a los que les cuenta su diario vivir.

Recientemente, Diego Pernía hizo una publicación en sus redes sociales en las que se muestra muy feliz al lado de una mujer que sería su pareja, pero los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, sobre todo por la diferencia de edad que existe entre ambos.

“Si Dios te puso en camino es por algo gracias por estar”, expresó Diego Pernía en su publicación en redes sociales.

¿Quién es la nueva pareja de Diego Pernía?

De acuerdo con la información dada por el mismo Diego en sus redes sociales, se trata de una empresaria española de 52 años que se mueve en el mundo del diseño de modas.

Según lo que comparten en sus redes sociales, especialmente en Instagram, la relación parece ser bastante estable. En sus publicaciones se les ve recorriendo distintos lugares de España (país en el que Diego Fernando reside desde hace algún tiempo), y no dudan en mostrar su cariño con tiernos gestos y besos.

Por su parte, los internautas tienen comentarios divididos respecto a la nueva pareja de Diego Pernía, unos aseguran que se ven muy bien juntos y otros no están de acuerdo con este romance y su diferencia de edad.

¿Cuántos hijos tiene Gregorio Pernía?

El actor cucuteño es padre de cinco hijos: Diego, Emiliano, Valentino, Luna y el último lo espera con su actual pareja Erika Farfán según la publicación de la pareja en sus redes sociales.

Gregorio Pernía participando en el reality MasterChef Celebrity (Foto del Canal RCN)

¿Quién es Gregorio Pernía?

Gregorio Pernía es un actor cucuteño de teatro, cine y televisión que ha participado en más de 21 telenovelas, seis reality's, cuatro películas de cine y un sin número de obras de teatro.

Además, fue nominado en los premios India Catalina como Mejor actor protagónico de telenovela en dos oportunidades, en el 2003 por la telenovela “Milagros de amor”, en el 2010 por su participación en “Las detectivas y el Victor”, y fue el ganador como Mejor actor antagónico por su papel de “El Coloso” en “La hija del mariachi” producción de Canal RCN en el año 2008.

Asimismo, fue nominado a Mejor actor protagónico en los premios TV y Novelas por su actuación en “Milagros de amor” y fue el ganador en otras tres oportunidades: