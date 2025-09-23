Exesposo de Débora Estrella rompió el silencio tras el trágico accidente aéreo: "sigo sin creerlo"

El fallecimiento de la presentadora Débora Estrella, quien perdió la vida en un trágico accidente el pasado 20 de septiembre, continúa siendo motivo de conmoción entre sus familiares y amigos.

¿Qué dijo el exesposo de la presentadora Débora Estrella tras su fallecimiento?

Entre las reacciones que ha generado la triste partida, se sumó la de José Luis García, también presentador de televisión y exesposo de la fallecida periodista, quien recientemente envió sus condolencias y expresó lo difícil que fue recibir esta noticia.

Y es que, justo cuando se encontraba en medio de una emisión en vivo del noticiero en el Canal, José Luis inició el matutino manifestado lo complejo que fue tener que abrir el programa dando la desafortunada noticia de la muerte de quien fue su expareja sentimental.

“Fue un fin de semana difícil en el ámbito personal … Sigo sin creerlo y seguimos sin creerlo. Y hoy le tengo que informar… como es el compromiso con usted todos los días.”, señaló el comunicador.

¿Cuál fue el mensaje del exesposo de Débora Estrella tras su fallecimiento?

En horas de la tarde del mismo día, García nuevamente se pronunció al respecto en medio de su aparición en Noticiario Vespertino de ABC Noticias, en donde envió unas sentidas palabras a los familiares de su colega y exesposa.

“Este trágico accidente aéreo. Una historia difícil por mi cercanía, sin duda en relación, en su momento, personal con la familia Estrella Garza, a quien le mando mis condolencias esta tarde”, expresó.

Allí, también hizo énfasis en el cariño por la familia de Estrella, a quienes tuvo el privilegio de conocer y con quienes compartió por varios años.

Así mismo, el periodista envió un mensaje a los seres queridos de Bryan Ballesteros, el joven piloto que también falleció en el accidente que tuvo lugar en el municipio de García, Nuevo León, muy cerca del río pesquería.

Cabe señalar que García y Estrella estuvieron casados por varios años y su relación llegó a su fin en el 2020 cuando ambos tomaron la decisión de separarse y tomaron rumbos distintos. Lo que se sabe, es que tras su divorcio mantuvieron un vínculo respetuoso, no solo en el ámbito personal, sino también en el profesional.