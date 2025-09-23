Altafulla preocupa a sus fans al revelar que está en Ciudad de México: “¿Dónde estás?”

Andrés Altafulla, cantante y creador de contenido, se encuentra actualmente en Ciudad de México, luego de ganar la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, estaría en búsqueda por internacionalizar su carrera musical.

¿Por qué sus fans están preocupados?

Recientemente el creador de contenido compartió en su cuenta de Instagram, donde suma más de 2 millones de seguidores, una imagen donde se le ve con chaqueta roja y pantalón negro, compartiendo su ubicación en Ciudad de México.

La publicación de Altafulla generó de inmediato comentarios de preocupación entre sus seguidores: “¡No te presentes en México!”, “¡Ten cuidado!”, “Vente para Colombia”, “Dios esté contigo, cuídate, por favor”, eran algunos de los mensajes que se repetían.

Otros fans preguntaban: “¿Desde anoche una historia y ahora dónde estás?”, recordando la reciente noticia del hallazgo de los artistas B-King y Regio Clown, quienes fallecieron en la capital mexicana tras estar desaparecidos una semana después de salir de un gimnasio el 16 de septiembre.

Altafulla genera preocupación entre sus fans al decir que está en México. Foto: Canal RCN)

¿Por qué Andrés Altafulla viajó a México?

Según su publicación, Altafulla estaría dando una presentación en Ciudad de México, aunque hasta ahora no se conocen detalles sobre el lugar exacto del evento o la razón de su visita al país azteca.

Por lo pronto los fans siguen comentando con temor y pidiéndole que tenga cuidado al compartir su ubicación. Esta preocupación aumenta debido a que el barranquillero es muy activo en redes sociales, especialmente desde que tiene una relación con Karina García.

La modelo y el cantante desmintieron los recientes rumores de separación al compartir un emotivo gesto en el Día de Amor y Amistad.

Karina mostró en sus historias de Instagram un lujoso obsequio: un ramo gigante de rosas rojas en forma de corazón, acompañado de una caja de chocolates y globos rojos, entregado en la puerta de su casa.

Aunque no se especificó el remitente, muchos seguidores interpretaron el detalle como un mensaje de reconciliación por parte de Altafulla.

Este gesto llega en un momento en que ambos habían evitado pronunciarse directamente sobre los rumores de una posible separación, tras no mostrarse con tanta frecuencia en redes sociales como solían hacerlo después de salir de La casa de los famosos Colombia.