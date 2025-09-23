Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura enternece con un beso de su hijo Lucca: ¡Así fue la reacción de la influencer!

La Segura compartió un emotivo instante con su hijo Lucca, quien con apenas 5 meses ya enternece en redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Cómo reaccionó La Segura al tierno beso de su hijo Lucca? (Foto: Canal RCN)

La creadora de contenido digital, La Segura, compartió con sus millones de seguidores un emotivo momento junto a su pequeño hijo, Lucca.

¿Cómo reaccionó La Segura al tierno beso de su bebé?

Lucca es fruto de la relación de la creadora caleña con Ignacio Baladán y desde su nacimiento, el pasado 12 de abril, el pequeño se ha convertido en el centro de atención de los seguidores de la pareja, que suele compartir aspectos de su vida diaria en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, donde suma más de 10 millones de seguidores, la influencer mostró un tierno instante en el que su bebé, de apenas 5 meses, observaba a varios niños mayores jugar fútbol en un parque.

Mientras el pequeño miraba, La Segura le dio un beso y, de inmediato, el niño se lo devolvió en la cabeza, generando ternura entre los usuarios.

Sin duda este gesto llamó la atención de sus seguidores, quienes destacaron la complicidad entre madre e hijo.

La Segura compartió un nuevo clip del video, mostrando cómo reaccionó a su beso, con el mensaje: “¿Mi hijo me dio un beso después de que yo le di?”

¿Cómo reaccionó Lucca al probar su primera comida junto a La Segura?

Recientemente, La Segura compartió con sus seguidores un momento especial en el que reveló que su pequeño hijo, Lucca, inició la alimentación complementaria.

La creadora de contenido mostró en sus redes sociales cómo preparaba el primer puré de zanahoria para su bebé, siguiendo las indicaciones de la pediatra.

Durante el proceso, Lucca se mostró atento y curioso, observando cada movimiento de su madre.

La influencer confesó que, como madre primeriza, no se sentía del todo experta en la cocina, pero quiso encargarse personalmente de este primer paso en la alimentación de su hijo.

El momento que más llamó la atención fue cuando llegó el instante de probar el puré.

Lucca reaccionó con entusiasmo, pero también generó un susto en La Segura: el bebé intentó atorarse y la madre no supo en qué momento detenerse, mostrando su nerviosismo y cuidado.

La influencer calificó esta experiencia como “mamá primeriza”.

 

