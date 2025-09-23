Ángela Aguilar presume su amor por Christian Nodal con fotos en redes tras show en Bogotá

Ángela Aguilar volvió a generar reacciones entre sus seguidores tras publicar una serie de imágenes junto a Christian Nodal en su cuenta de Instagram.

Las fotografías, que parecen una sesión casual, muestran a la pareja disfrutando de su relación y compartiendo un momento romántico.

¿Cómo reaccionaron los fans de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

En la publicación, la cantante mexicana acompañó las imágenes con un corazón rosa, lo que varios interpretaron como una muestra de apoyo hacia su esposo.

En días recientes, Nodal ha estado en el centro de los rumores por un presunto distanciamiento con su padre, Jaime González, quien ha sido clave en su carrera musical.

Con románticas fotos, Ángela Aguilar confirma su relación con Christian Nodal (Foto: AFP)

Aunque Ángela Aguilar y Christian Nodal suelen ser reservados con su vida personal, esta vez la cantante mexicana compartió con sus seguidores un álbum que rápidamente recibió miles de reacciones.

Entre ellas, destacó el comentario de su hermana Aneliz Aguilar, quien con varios corazones expresó su apoyo a la pareja.

Nodal tampoco dejó pasar el gesto y comentó con entusiasmo: “Ay dioooooosssss! qué muñequita tan más bellaaaa”, lo que sumó miles de ‘me gusta’ por parte de los fans y de comentarios no tan positivos para el cantante mexicano.

En las imágenes, Ángela Aguilar aparece con un huipil bordado con motivos florales, labios en tono rojo y un maquillaje sencillo, mientras Christian Nodal optó por un look relajado con jeans, guayabera blanca y gafas de sol.

¿Cómo fue la presentación de Christian Nodal y Ángela Aguilar en Bogotá?

Ángela Aguilar compartió las imágenes unos días después de que la pareja se presentara en el Coliseo MedPlus, en Bogotá. Durante el concierto, Christian Nodal interpretó temas como Adiós amor, Botella tras botella y No te contaron mal.

Uno de los momentos más aplaudidos de la noche ocurrió cuando Ángela subió al escenario para cantar junto a él Dime cómo quieres, tema que provocó la ovación del público.

En una rueda de prensa previa al espectáculo, Nodal desmintió los rumores sobre un supuesto distanciamiento con su padre.

Aseguró que mantiene una buena relación familiar y que los señalamientos carecen de fundamento. “No sé cuál es el interés de despertar todos estos conflictos que no existen”, comentó ante los medios.