Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano, reapareció en redes con foto junto a su hijo

Juan David Tejada volvió a dejarse ver junto a su hijo con Aida Victoria Merlano en medio de rumores de ruptura: "Amor de mi vida".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Juan David Tejada reapareció en redes con su hijo
Juan David Tejada volvió a dejarse ver con su hijo. (Foto Canal RCN)

Los nombres de Aida Victoria Merlano y su pareja Juan David Tejada han estado en el foco mediático tras verse envueltos en rumores de ruptura en las últimas semanas.

¿Cuál fue la foto con la que reapareció Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano?

En las últimas semanas mucho se ha hablado de la relación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, esto por su aparente distanciamiento y tras dejarse de mostrar juntos en redes sociales y eventos públicos.

Tejada se había mantenido al margen de todas las especulaciones y rumores en los que se había visto envuelto sobre su relación con Aida Victoria hasta la jornada del 23 de septiembre en donde reapareció en redes sociales.

Juan David Tejada se volvió a mostrar junto a su hijo Emi, esto lo hizo a través de dos emotivas fotografías en las que presumió su rol como padre.

Aida Victoria Merlano
Pareja de Aida Victoria Merlano reapareció en redes con fotos junto a su hijo. (Foto del Canal RCN)

¿Qué dijo Juan David Tejada, pareja de Aida Victoria Merlano tras reaparecer en redes?

Juan David Tejada compartió una primera fotografía en la que mostró a su bebé acostado en la cuna luciendo un conjunto de color azul y una camiseta tipo polo de color rojo.

El conocido 'agropecuario' tapó el rostro de su bebé con un emoji y junto a la tierna postal expresó su amor por su hijo, a quien llama de manera cariñosa "cangrejito".

Mi cangrejito hermoso cuánto te amo, amor de mi vida.

Seguido a esta primera historia, la pareja de Aida Victoria Merlano compartió una foto tipo selfi en la que se dejó ver junto a su hijo a quien llevaba en sus brazos: "Te amo".

¿Qué ha dicho Aida Victoria Merlano ante los rumores de ruptura con Juan David Tejada?

Estas imágenes de Juan David Tejada sorprendieron a sus seguidores en medio de toda la incertidumbre que tienen sobre su relación con la influenciadora.

Cabe resaltar que, día atrás se había viralizado un video de Juan David Tejada en el que se mostraba pasado de tragos y expresaba una frase que muchos lo tomaron como una prueba de su situación con Aida: "Que no se enamoren nunca".

Por su parte, Aida Victoria Merlano expresó días atrás en sus redes que la vida de nadie era perfecta y que más allá de lo que se mostraba en redes cada persona tenía sus inconvenientes.

La vida exenta de problemas no existe, usted simplemente pídale a Dios sabiduría para aprender de ellos y fuerza para trascenderlos.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano habría mandado indirecta a su pareja. (Foto del Canal RCN)
