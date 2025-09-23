Gloria Mutis, Miss Santander, rompió el silencio tras muerte de su padre: ¿de qué falleció?

En las últimas semanas, miles de internautas han generado múltiples comentarios a través de las diferentes plataformas tras la participación de las 28 candidatas en Miss Universe Colombia, el reality, una producción de Canal RCN.

Además, una de las candidatas preferidas por parte de los internautas es Gloria Mutis, Miss Santander , quien abrió su corazón en uno de los capítulos donde contó que gran quebranto que tuvo en el pasado tras el fallecimiento de su padre.

¿Cuál ha sido el momento más doloroso para Gloria Mutis, Miss Santander?

En uno de los recientes capítulos de Miss Universe Colombia, el reality, Gloria Mutis, Miss Santander, abrió su corazón con todos sus seguidores al romper el silencio tras el difícil momento que vivió en el pasado con el fallecimiento de su padre.

Gloria Mutis, Miss Santander, se pronunció tras la pérdida de su padre en el pasado. | Foto: Canal RCN

Actualmente, Gloria Mutis tiene 28 años y creció en una familia llena de amor. Sin embargo, confesó que uno de los momentos más dolorosos de su vida fue cuando su padre falleció por un cáncer, pues expresó las siguientes palabras.

“Cuando tenía 11 años, mi padre falleció por un cáncer de estómago que le hizo m#t#stasis y pues ahí ya todo cambió. Él era el sostén importante de nuestra familia y, pues nada, ahí le tocó a mi madre, hacer el cargo de consejera. También, me di cuenta que las verdades mujeres no están en la portada de revista, están en sus trabajos de día y de noche con sus familias”, añadió Gloria Mutis.

¿Cuál fue la última fotografía que Gloria Mutis compartió con su padre?

Es clave mencionar que la historia de Gloria Mutis, Miss Santander, ha generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales. Así también, la modelo desempolvó una especial fotografía que tiene con su padre a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 50 mil seguidores:

Un fanático comenzó diciéndole: “Independientemente del resultado, eres formidable, tu papá estará orgulloso de ti”. Posteriormente, Gloria Mutis respondió: “Gracias, sé que desde el cielo me acompaña en casa paso y que su amor siempre estará conmigo”.

Esta fue la emotiva fotografía que compartió Gloria Mutis con su padre fallecido. | Foto: Canal RCN

