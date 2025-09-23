Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano y Westcol se pronunciaron tras rumores de reconciliación

Los influenciadores Aida Victoria Merlano y Westcol reaccionaron a foto viral por la que los han vinculado de nuevo.

Gisseth Beltrán García
Aida Victoria Merlano sobre Westcol
Aida Victoria Merlano tras rumores de reconciliación con Westcol

La influenciadora Aida Victoria Merlano se pronunció a sus millones de fanáticos tras desatarse rumores de una posible reconciliación con el streamer Westcol.

¿Qué dijo Aida Victoria Merlano tras supuestas reconciliación con Westcol?

En redes sociales comenzó a circular una fotografía en la que se ve al streamer Westcol supuestamente acompañado con la influenciadora, quien estaría cargando su bebé Emiliano, fruto de su matrimonio con el empresario Juan David Tejada.

Debido a que se especula que la barranquillera habría terminado su relación con el empresario, muchos internautas la han vinculado nuevamente con el streamer.

Tras lo viral que se volvió la imagen, la creadora de contenido decidió reaccionar por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde desmintió dicha situación y señaló que fue una imagen editada y que se ve bastante real gracias a la inteligencia artificial.

"Muchas de ustedes creen que eso es verdad y me dicen dizque 'a él hace rato se le veía que quería recuperar ese hogar', ¿cómo así? no, eso es una edición y ese niñito mío hasta al hijo mío se parece", dijo.

¿Cómo reaccionó Westcol tras rumores de reconciliación con Aida Victoria Merlano?

El streamer también se pronunció al respecto por medio de una transmisión en vivo en la que se señaló que son rumores, pues él no ha tenido contacto de ningún tipo con la influenciadora desde su ruptura.

"Yo no tengo nada que ver en el parto de Aida, en su hijo, ni en el marido, ni nada, eso es cosa de ellos, a mí no me metan ahí, yo estoy lejos tranquilo, relajado, nominado a los Grammy, no me molesten, no saquen rumores", puntualizó.

Se mostró un poco molesto mencionando que algunos desparchados se inventaban dichas situaciones y luego él tenía que pasarlas como si nada.

Otros le señalaron que más allá de rumores lo creían de ser capaz de volver con ella y responsabilizarse por el pequeño, a lo que él entre risas señaló que sí sería capaz de hacer algo así, pero dicha situación está muy lejos de su realidad.

