WestCol presume su nuevo diseño de sonrisa y genera reacciones en redes

Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como WestCol, volvió a ser tendencia por mostrar con orgullo el resultado de su nuevo diseño de sonrisa.

El streamer compartió en sus historias de Instagram imágenes del procedimiento terminado y expresó que se siente feliz, renovado y completamente seguro con la decisión que tomó.

¿Cómo reaccionó WestCol a las críticas sobre su sonrisa?

Este cambio estético ha desatado un amplio debate en redes sociales, sobre todo porque, días antes, circuló una supuesta foto en la que se veía al creador de contenido sin el diseño, revelando cómo lucían sus dientes naturales.

El streamer no se quedó callado ante los comentarios de quienes opinan sobre su transformación estética, por el contrario, se mostró contundente al señalar que no le preocupa lo que los demás digan, ya que para él lo importante es sentirse bien consigo mismo.

¿Qué pasó con la foto filtrada de WestCol sin diseño?

En ella se apreciaba al streamer con sus dientes en estado natural, lo que él mismo describió como un momento difícil de asimilar, según confesó, esa etapa lo hizo enfrentarse a una realidad incómoda pues sin diseño, sentía rechazo hacia su propia imagen.

¿Cómo luce WestCol sin diseño de sonrisa tras supuesta foto filtrada? | Foto: Freepik

Algunos usuarios empatizaron con la situación, mientras que otros aprovecharon para burlarse, lo cierto es que el episodio dejó en evidencia la magnitud del impacto que tiene la apariencia en figuras públicas.

¿Cómo se ve ahora WestCol con su nueva sonrisa?

Con el diseño finalizado, el creador de contenido no dudó en mostrar el resultado y asegurar que está más que satisfecho, la sonrisa renovada lo hace sentirse cómodo, seguro y listo para seguir adelante con sus proyectos.

Para él, este cambio no es solo una cuestión de estética, sino también una decisión que lo conecta con la versión de sí mismo que siempre quiso proyectar, en las imágenes compartidas se le ve sonriente y relajado, lo que confirma que el procedimiento cumplió con sus expectativas.