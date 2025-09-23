Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

WestCol presume su nuevo diseño de sonrisa y genera reacciones en redes

WestCol sorprendió en redes mostrando su nueva sonrisa, aclaró rumores y aseguró que lo más importante es sentirse bien consigo mismo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
“Lo importante es sentirse bien conmigo mismo”: así reaccionó WestCol a los comentarios sobre su transformación estética.
“Lo importante es sentirse bien conmigo mismo”: así reaccionó WestCol a los comentarios sobre su transformación estética. Foto Freepik

Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como WestCol, volvió a ser tendencia por mostrar con orgullo el resultado de su nuevo diseño de sonrisa.

El streamer compartió en sus historias de Instagram imágenes del procedimiento terminado y expresó que se siente feliz, renovado y completamente seguro con la decisión que tomó.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó WestCol a las críticas sobre su sonrisa?

Este cambio estético ha desatado un amplio debate en redes sociales, sobre todo porque, días antes, circuló una supuesta foto en la que se veía al creador de contenido sin el diseño, revelando cómo lucían sus dientes naturales.

El streamer no se quedó callado ante los comentarios de quienes opinan sobre su transformación estética, por el contrario, se mostró contundente al señalar que no le preocupa lo que los demás digan, ya que para él lo importante es sentirse bien consigo mismo.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con la foto filtrada de WestCol sin diseño?

En ella se apreciaba al streamer con sus dientes en estado natural, lo que él mismo describió como un momento difícil de asimilar, según confesó, esa etapa lo hizo enfrentarse a una realidad incómoda pues sin diseño, sentía rechazo hacia su propia imagen.

Filtran supuesta foto de WestCol sin diseño de sonrisa
¿Cómo luce WestCol sin diseño de sonrisa tras supuesta foto filtrada? | Foto: Freepik

Algunos usuarios empatizaron con la situación, mientras que otros aprovecharon para burlarse, lo cierto es que el episodio dejó en evidencia la magnitud del impacto que tiene la apariencia en figuras públicas.

Artículos relacionados

¿Cómo se ve ahora WestCol con su nueva sonrisa?

Con el diseño finalizado, el creador de contenido no dudó en mostrar el resultado y asegurar que está más que satisfecho, la sonrisa renovada lo hace sentirse cómodo, seguro y listo para seguir adelante con sus proyectos.

 

Para él, este cambio no es solo una cuestión de estética, sino también una decisión que lo conecta con la versión de sí mismo que siempre quiso proyectar, en las imágenes compartidas se le ve sonriente y relajado, lo que confirma que el procedimiento cumplió con sus expectativas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri Andrea Valdiri

Novio de Andrea Valdiri apostó exorbitante cifra de dinero para apoyarla contra Yina Calderón

Juan David Sepulveda, novio de Andrea Valdiri, dejó ver los millones que depositó en confianza para la bailarina contra Yina Calderón.

Aida Victoria Merlano sobre Westcol Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano y Westcol se pronunciaron tras rumores de reconciliación

Los influenciadores Aida Victoria Merlano y Westcol reaccionaron a foto viral por la que los han vinculado de nuevo.

Nicki Nicole y Lamine Yamal Talento internacional

Este fue el romántico gesto de Nicki Nicole a Lamine Yamal en plena gala del Balón de Oro

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su relación durante la gala del Balón de Oro 2025, generando revuelo en redes sociales.

Lo más superlike

Falleció reconocida influencer brasileña en graves condiciones Talento internacional

¡Luto en redes! Falleció reconocida influencer tras diagnóstico de cáncer: esto se sabe

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida influencer en graves condiciones.

Ozuna está en Colombia: el cantante de reguetón compartió fotos en redes Talento internacional

¿Ozuna prepara nueva canción? El puertorriqueño sorprende con publicaciones en Bogotá y Cartagena

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia Eugenio Derbez

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia

MasterChef Celebrity Colombia

Participantes compiten para elegir equipos en MasterChef, así quedaron conformados

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?