Novio de Andrea Valdiri apostó exorbitante cifra de dinero para apoyarla contra Yina Calderón

Cada vez se hacen menos los días para presenciar el enfrentamiento que tendrá la bailarina Andrea Valdiri contra la empresaria de fajas Yina Calderón.

Artículos relacionados Talento nacional Este fue el mensaje que dejaron junto a B-King y Dj Regio Clown tras hallarlos muertos

¿Por qué Andrea Valdiri y Yina Calderón se enfrentarán en el ring de boxeo?

La cita del enfrentamiento está programada para el próximo 18 de octubre, día en el que Valdiri se verá cara a cara con Calderón.

Ambas aceptaron la propuesta de participar en el evento que se llama Stream Fighters, el cual es organizado por el streamer conocido como WestCol.

Básicamente, el mencionado evento consiste en reunir a figuras públicas de internet para que compitan en un ring de boxeo. Se trata de todo un espectáculo porque hay venta de boletería para ver los enfrentamientos en Bogotá, a la vez que se transmite mediante vía streaming.

La participación de Andrea Valdiri contra Yina Calderón ha sido catalogada como "estelar", en el sentido de que ambas tienen diferencias que suelen ser polémicas en redes sociales.

Andrea Valdiri y Yina Calderón se enfrentarán el 18 de octubre | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz video del lugar donde hallaron sin vida al cantante B-King

Pues bien, a ello se suma el aspecto monetario debido a que las apuestas se hacen visibles para el día en el que los influencers se enfrenten.

Sí, van pasando los días y el dinero ahora toma relevancia en lo que tiene que ver con la competencia de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri.

¿Cuántos millones apostó el novio de Andrea Valdiri por ella?

A través de redes sociales, Juan David Sepulveda, novio de Andrea Valdiri, dejó ver su notorio apoyo para la barranquillera depositando su confianza con una preponderante suma de dinero.

Lo anterior porque el joven empresario y negociante apostó nada más y nada menos que diez millones de pesos a favor de su compañera sentimental, Andrea Valdiri.

Artículos relacionados Talento nacional Presentadora mexicana no pudo ocultar su vergüenza al informar la muerte de B-King y Regio Clown

A través de una historia en Instagram, Sepulveda compartió una captura de pantalla con la que evidenció su apuesta. Además, consignó un mensaje de apoyo para la también empresaria.

"Todas mis apuestas a ti, Andrea Valdiri", se interpreta junto a un emoji de brazo ejercitado y un corazón de color rojo.

En conclusión, el próximo 18 de octubre se será el desenlace del enfrentamiento que tiene a todos hablando desde hace semanas.