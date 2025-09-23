Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Presentadora mexicana no pudo ocultar su vergüenza al informar la muerte de B-King y Regio Clown

La reconocida conductora mexicana de un matutino en Estados Unidos mostró su disgusto por la muerte de B-King y Regio Clown.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
B-King

Avanza la investigación tras conocerse la muerte de los cantantes colombianos Byron Sánchez, quien era conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown.

Luego de que los artistas fueron reportados como desaparecidos, el 22 de septiembre se informó que los hallaron si vida. Son diversas las hipótesis, siendo la causa de hom1cidio la principal.

Artículos relacionados

¿Quién es la presentadora mexicana que se mostró avergonzada por la muerte de B-King y Regio Clown?

La noticia trascendió las fronteras, es así como en el matutino internacional Hoy Día, de habla hispana, se habló sobre el trágico suceso.

Entonces, la recocida presentadora mexicana Penélope Menchaca, antes de referirse a B-King y Regio Clown, manifestó estar avergonzada por lo que ocurrió en su país.

"Voy a comenzar con una noticia realmente triste y que como mexicana me avergüenza terriblemente, ayer, lunes, identificaron los cuerpos sin vida de los artistas colombianos Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera. Recuerden que les habíamos contado que habían desaparecido desde el 16 de septiembre en la Ciudad de México, bueno, pues, fuentes de la Fiscalía confirmaron que los músicos fueron identificados por sus tatuajes", comunicó Penélope.

 

Artículos relacionados

¿Qué datos hay sobre la muerte de B-King y Regio Clown?

El fallecimiento de B-King y Regio Clown no solo tiene consternado a Colombia, a la vez México ha estado documentando y reportando lo que ocurrió con los artistas que llegaron al país centro americano a trabajar, sin saber que iba a ser la última vez para presentar su talento.

Aunque se informó de la muerte de Byron y Jorge Luis el 22 de septiembre, fueron hallados como tal el 17 septiembre, un día después de que desaparecieron, a una hora y 20 minutos del lugar donde fueron vistos por última vez.

Artículos relacionados

"Desde luego nuestro corazón va para esa familia que no podemos ni imaginar por lo que están pasando", concluyó la presentadora Penélope Menchaca.

No se sabe qué condujo puntualmente a la muerte de B-King y Regio Clown, las autoridades mexicanas trabajan para esclarecer los hechos y las reacciones de lamentos no cesan en las redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“Lo importante es sentirse bien conmigo mismo”: así reaccionó WestCol a los comentarios sobre su transformación estética. Talento nacional

WestCol presume su nuevo diseño de sonrisa y genera reacciones en redes

WestCol sorprendió en redes mostrando su nueva sonrisa, aclaró rumores y aseguró que lo más importante es sentirse bien consigo mismo.

Andrea Valdiri Andrea Valdiri

Novio de Andrea Valdiri apostó exorbitante cifra de dinero para apoyarla contra Yina Calderón

Juan David Sepulveda, novio de Andrea Valdiri, dejó ver los millones que depositó en confianza para la bailarina contra Yina Calderón.

Aida Victoria Merlano sobre Westcol Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano y Westcol se pronunciaron tras rumores de reconciliación

Los influenciadores Aida Victoria Merlano y Westcol reaccionaron a foto viral por la que los han vinculado de nuevo.

Lo más superlike

Falleció reconocida influencer brasileña en graves condiciones Talento internacional

¡Luto en redes! Falleció reconocida influencer tras diagnóstico de cáncer: esto se sabe

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida influencer en graves condiciones.

Ozuna está en Colombia: el cantante de reguetón compartió fotos en redes Talento internacional

¿Ozuna prepara nueva canción? El puertorriqueño sorprende con publicaciones en Bogotá y Cartagena

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia Eugenio Derbez

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia

MasterChef Celebrity Colombia

Participantes compiten para elegir equipos en MasterChef, así quedaron conformados

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?