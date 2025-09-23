Presentadora mexicana no pudo ocultar su vergüenza al informar la muerte de B-King y Regio Clown

Avanza la investigación tras conocerse la muerte de los cantantes colombianos Byron Sánchez, quien era conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown.

Luego de que los artistas fueron reportados como desaparecidos, el 22 de septiembre se informó que los hallaron si vida. Son diversas las hipótesis, siendo la causa de hom1cidio la principal.

La noticia trascendió las fronteras, es así como en el matutino internacional Hoy Día, de habla hispana, se habló sobre el trágico suceso.

Entonces, la recocida presentadora mexicana Penélope Menchaca, antes de referirse a B-King y Regio Clown, manifestó estar avergonzada por lo que ocurrió en su país.

"Voy a comenzar con una noticia realmente triste y que como mexicana me avergüenza terriblemente, ayer, lunes, identificaron los cuerpos sin vida de los artistas colombianos Byron Sánchez y Jorge Luis Herrera. Recuerden que les habíamos contado que habían desaparecido desde el 16 de septiembre en la Ciudad de México, bueno, pues, fuentes de la Fiscalía confirmaron que los músicos fueron identificados por sus tatuajes", comunicó Penélope.

¿Qué datos hay sobre la muerte de B-King y Regio Clown?

El fallecimiento de B-King y Regio Clown no solo tiene consternado a Colombia, a la vez México ha estado documentando y reportando lo que ocurrió con los artistas que llegaron al país centro americano a trabajar, sin saber que iba a ser la última vez para presentar su talento.

Aunque se informó de la muerte de Byron y Jorge Luis el 22 de septiembre, fueron hallados como tal el 17 septiembre, un día después de que desaparecieron, a una hora y 20 minutos del lugar donde fueron vistos por última vez.

"Desde luego nuestro corazón va para esa familia que no podemos ni imaginar por lo que están pasando", concluyó la presentadora Penélope Menchaca.

No se sabe qué condujo puntualmente a la muerte de B-King y Regio Clown, las autoridades mexicanas trabajan para esclarecer los hechos y las reacciones de lamentos no cesan en las redes sociales.