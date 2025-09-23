Este fue el evento en el que estuvo B-King en México previo a su fallecimiento

La noticia del fallecimiento de B-King y Regio Clown tiene consternados a millones de personas en el mundo luego de conocerse que estuvieron desaparecidos por más de seis días en México.

¿Cuál fue el evento al que asistieron B-King y Regio Clown previo a su fallecimiento?

Las autoridades mexicanas confirmaron en la tarde del 22 de septiembre que encontraron los cuerpos de los artistas Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, reconocido como Regio Clown.

Esta noticia conmocionó las redes sociales luego que días atrás se hicieran campañas y se compartieran mensajes que ayudaran a encontrar sus paraderos.

Tras este lamentable suceso, se han ido revelando diferentes detalles de los días antes de los artistas a su lamentable secuestro y posterior fallecimiento.

Uno de esos detalles que salió a la luz en las últimas horas fue sobre el evento al que asistieron B-King y Regio Clown en México antes de su fallecimiento.

Este evento en el que se presentaron los artistas colombianos había sido un evento organizado en la discoteca Electro Lab.

"ELECTRO LAB" sentirás la vibración de la mejor música electrónica con los más destacados DJ’s.

B-King y Regio Clown se habían presentado en discoteca de México. (Foto Canal RCN)

¿Qué habían dicho B-King y Regio Clown previo a sus presentaciones en México?

B-King y Regio Clown hicieron parte de la nómina de artistas que se presentaron en esta discoteca mexicana ubicada en Insurgentes Sur.

En dicha nómina de artistas estaban Camila Gutiérrez, Fumaratto, Magic, Valery Bautista, entre otros según el cartel que hicieron para el evento llamado "Sin censura, independece".

Previo a la noche del evento, Regio Clown había compartido un video en colaboración con la discoteca en la que se mostraba junto a B-King y otros artistas hablando del evento.

En dicho video Regio Clown expresaba su emoción por lo que sería esta fiesta junto a sus colegas: "Feliz con estas preciosuras. Aquí están parte de los artistas que se presentarán".

En el video también hablaba B-King sobre sus expectativas del mismo, asegurando que sería un gran evento.

B-King desde de Colombia rompiendo en México, el Día de la Independencia la vamos a pasar sabroso.

B-King habría expresado su felicidad por cantar por primera vez en México

En redes sociales el artista B-King había compartido un video previo a su primera y última presentación en México en donde se mostraba emocionado.

El cantante había expresado su felicidad por cumplir este sueño en su carrera asegurando que sería el primero de muchos conciertos en el país azteca.