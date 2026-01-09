Bad Bunny es acusado de usar la voz de una mujer en canciones sin autorización
Bad Bunny enfrenta una nueva demanda legal en Puerto Rico tras ser acusado de usar sin autorización la voz de una mujer en varias canciones.
Bad Bunny enfrenta una nueva demanda legal en Puerto Rico tras ser acusado de usar sin autorización la voz de una mujer en varias canciones.
Jessi Uribe protagoniza un tierno y divertido momento junto a Paola Jara que encantó a sus fans.
La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero protagonizaron un intercambio de mensajes que confirmó su conexión tras 17 años.
Yeison Jiménez llamó la atención tras un gesto hacia una artista callejera en Manizales, hecho que fue registrado en video.
La Jesuu abrió su corazón y reveló que por años ha vivido con un mal hábito que puede traer problemas para su salud.