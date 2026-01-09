Aida Victoria Merlano respondió a los cuestionamientos sobre sus ingresos: "Ando en una G-Wagon"

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano le respondió con contundencia a uno de sus seguidores que cuestionó la procedencia de sus ingresos.

La influenciadora se encuentra por estos días de vacaciones en San Andrés, sin embargo, ese entorno de paz y tranquilidad no le impidió poner en su sitio a uno de sus detractores.

¿Qué respondió Aida Victoria Merlano cuando le dijeron que se estaba gastando la plata del Agropecuario?

Mediante su cuenta de Instagram, Aida recibió un comentario que no le fue indiferente.

El seguidor le escribió que se estaba gastando los 9 millones del Agropecuario, y ella reaccionó con todo.

La barranquillera contestó asegurando que se transporta en una G-Wagon, una camioneta de lujo que puede costar hasta mil millones de pesos, y que para ella nueve millones no tienen mayor relevancia.

Además, aclaró que muchas de las supuestas capturas que circulan en redes con frases y respuestas atribuidas a su nombre son inventadas y no corresponden a la realidad.

“Nene, ando en una G-Wagon, ¿Tú crees que voy a pele4r por 9 millones?”, escribió Aida Victoria Merlano.

¿Yina Calderón ha sido vista junto al Agropecuario, expareja de Aida Victoria Merlano?

Mientras Aida disfruta de sus vacaciones en compañía de su hijo Emiliano y su equipo de trabajo, el Agropecuario ha sido visto muy cercano a Yina Calderón.

Ambos compartieron hotel en Guatapé y recientemente asistieron juntos a una feria ganadera, lo que ha despertado rumores sobre un posible romance.

La misma Yina ha alimentado las especulaciones al afirmar que ya es “agropecuaria” y acompañar sus publicaciones con corazones, gesto que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores.

Este vínculo ha generado revuelo en redes, pues muchos se preguntan si se trata de una relación sentimental, simplemente de una amistad o una provocación para Aida.

Por otro lado, Aida también fue blanco de comentarios de Juliana Calderón, hermana de Yina, quien aseguró que la influenciadora habla constantemente de amor propio pero carece de él.

Juliana añadió que la participación de Aida en el stream de Westcolsolo le sirvió para humillarse y perder dignidad.

Hasta el momento, Aida no ha respondido a estas declaraciones, aunque sus seguidores están atentos a lo que pueda decir.

La expectativa crece, ya que la creadora de contenido suele ser directa y contundente cuando se trata de defenderse.