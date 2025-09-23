Salió a la luz video de la última presentación de B-King en México: le presentaron alguien ese día

El nombre de Bayron Sánchez mejor conocido como B-King se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas tras hacerse oficial la noticia de su fallecimiento y la de su colega Regio Clown en México.

¿Cuál es el video de la última presentación de B-King en México?

En redes sociales se ha empezado a viralizar un video de lo fue la primera y última presentación de B-King en México.

En el video se observa la emoción del artista colombiano en el camerino por lo que sería su primera presentación en México.

B-King se mostraba bastante emocionado por su primera presentación en el país azteca en donde lo haría en la discoteca ElectroLab junto a su amigo Regio Clown y otros artistas.

Papi, excelente, rompiendo en México, el D.F., con calorcito, pero a fuego, me siento contento y agradecido.

La persona que grababa el video le pregunta a B-King "¿Es tu primer concierto en México?", a lo que el cantante contestaba emocionado que sí, dejando claro que esta sería la primera de muchas presentaciones en este país.

Vamos a romper en nombre de Jesús de los ejércitos. Sí, agradecido de verdad, después de hoy ya cosas gigantes en nombre de Dios.

Se reveló último video de B-King antes de su presentación en México. (Foto del Canal RCN)

¿Quién fue la mujer que le presentaron a B-King previo a su presentación en México?

Algo que ha llamado la atención de este video de la última presentación de B-King en México fue el momento en que su amigo Regio Clown le presentaba una mujer.

En el video se observa cuando Regio Clown ingresa al camerino y le presenta a dicha mujer que no se alcanza a ver su rostro, pero que el llamada Valery Bautista.

B-King no duda en saludarla de manera amigable y es ahí donde su amigo le explica que ella se había presentado minutos antes a lo que B-King le responde que él la había visto.

Si claro, yo vi, yo vi.

¿Quién es Valery Bautista, la DJ que Regio Clown le presentó a B-King en México?

El nombre de Valery Bautista ha empezado a llamar la atención en redes sociales tras salir a la luz este video de B-King.

Al indagar en redes sociales, se puede evidencia que Valery en su perfil de Instagram en donde tiene más de 30 mil seguidores se presenta como DJ, comunicadora social y presentadora.

La DJ estuvo esa noche del 14 de septiembre en el evento en el que estuvo B-King junto a Regio Clown.