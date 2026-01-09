Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocida actriz colombiana protagonizó video musical de Paulina Rubio

Una famosa actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia brilló como modelo de un video musical de Paulina Rubio.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Actriz colombiana fue antagonista en recordado video de Paulina Rubio
Actriz colombiana brilló como modelo en icónico video de Paulina Rubio. (AFP/ Rodrigo Varela - Foto: Freepik)

Colombia está llena de mucho talento que ha triunfado en otros países y que han dejado en alto el nombre de nuestro territorio y aquí te contamos quién es la famosa actriz que robó miradas en uno de los videos de la exitosa mexicana, Paulina Rubio.

¿Quién es la actriz colombiana que protagonizó el video musical de Paulina Rubio?

La reconocida actriz y, de hecho, exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia que triunfó como modelo en un video musical de Paulina Rubio es Viña Machado.

La actriz que no solo brilla en las pantallas por su talento al interpretar importantes personajes, también ha sido modelo de videos y de pasarelas en otros países fuera de Latinoamérica.

Viña fue la modelo del video musical de la canción 'El último adiós' en el 2000, interpretada por la famosísima Paulina Rubio, quien es la protagonista del clip y la colombiana es una antagonista que se involucra con la pareja de la cantante en la historia del tema.

¿Cómo fue el desempeño de Viña Machado en MasterChef Celebrity Colombia?

Viña Machado hizo parte de las celebridades que cocinaron en MasterChef Colombia en la temporada del 2021, de hecho, era una de las integrantes del recordado grupo “Las cuatro baby´s”.

Colombiana se sorprendió al protagonizar video musical de Paulina Rubio
Orgullo colombiano: actriz participó en videoclip de Paulina Rubio. (Foto: Buen día, Colombia)

La actriz fue una de las finalistas junto a Carla Giraldo, Liss Pereira y Frank Martínez, pues en la cocina se destacó por ser una de las mejores participantes, con una personalidad decidida y clara al decir y querer hacer las cosas.

¿En cuál producción Viña Machado vuelve a la pantalla del Canal RCN?

Después de su paso por MasterChef Celebrity Colombia 2021, Viña Machado regresó al Canal RCN con su inolvidable personaje en Leandro Díaz, como María Ignacia Díaz Ospino, madre del cantautor en la historia.

Se hizo un gran personaje en esta producción que, una vez más, la samaria demostró su talento multifacético, ya que no solo brilla en la pantalla chica, sino en las pasarelas internacionales y en portadas de revistas.

Orgullo colombiano: actriz participó en videoclip de Paulina Rubio
La actriz colombiana fue antagonista en video grabado de Paulina Rubio. (Foto: Canal RCN)

Tras su paso por la producción en Leandro Díaz, Viña Machado llega a 'Las de siempre', la nueva producción del Canal RCN que se estrena este martes 13 de enero.

En esta historia de amigas cuatro que viven la realidad de las mujeres a sus 40 años, Viña le da vida a Mónica, una madre soltera que mantiene en secreto un duro pasado.

