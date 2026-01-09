Marcelo Cezán y Carla Giraldo se sometieron a las trivias de La casa de los famosos; así les fue

Los presentadores de La casa de los famosos Colombia, Marcelo Cezány Carla Giraldo, se sometieron a las trivias sobre el reality en su visita al programa matutino del Canal RCN Buen Día Colombia.

Marcelo Cezán y Carla estuvieron como invitados en Buen Día Colombia. (Foto Canal RCN)

¿Cómo les fue con las trivias de La casa de los famosos Colombia a Marcelo Cezán y Carla Giraldo en Buen Día Colombia?

Durante la conversación, ambos respondieron varias preguntas para medir el conocimiento que tienen sobre las temporadas anteriores.

En una de ellas se les consultó si recordaban quién fue el primer eliminado de la primera temporada y, aunque al principio quedaron desconcertados, Marcelo logró responder correctamente que se trataba de Naren Daryanani.

Ayer se llevó a cabo la rueda de prensa de lanzamiento de la tercera temporada, donde Carla y Marcelo, en compañía de Karen Sevillano y Vicky Berrio, fungieron como anfitriones del evento.

¿Por qué Nicolás Arrieta no estuvo presente en la rueda de prensa de La casa de los famosos Colombia?

En el evento estuvieron presentes todos los participantes, excepto el youtuber Nicolás Arrieta, quien no asistió por compromisos profesionales.

El programa iniciará el próximo 12 de enero a las 8:00 p.m. y tanto los presentadores como la producción y los concursantes se encuentran listos para arrancar esta nueva edición, que promete ser la novela de la vida real.

La producción ha preparado una cobertura nunca antes vista en las ediciones anteriores.

Además de la señal 24/7 disponible en la aplicación del Canal RCN, los seguidores podrán disfrutar del After, un espacio que permitirá conocer más de cerca las reacciones y vivencias de los participantes.

A esto se suma un nuevo programa complementario conducido por Néstor Parra y Roberto Velásquez, quienes se encargarán de realizar un análisis más profundo sobre las estrategias y movimientos dentro de la casa.

Con estas apuestas, el canal busca que la experiencia sea más inmersiva y que los televidentes se sientan parte activa del juego.

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se perfila como una de las más ambiciosas hasta ahora.

Con nuevas dinámicas, mayor interacción y un despliegue multiplataforma, la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia busca consolidarse como un fenómeno televisivo que trascienda la pantalla.