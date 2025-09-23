Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia

La familia Derbez estrena temporada de su reality en Japón, un destino lleno de cultura, risas y momentos de reconciliación familiar.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia
¡Eugenio Derbez conoció Japón! Foto AFP/Frederic J. Brown

La familia Derbez está lista para sorprender nuevamente a sus seguidores con una temporada más de su famoso reality, esta vez desde uno de los destinos más soñados por los viajeros, Japón.

Entre templos ancestrales, ciudades modernas y un idioma retador, Eugenio Derbez y sus hijos protagonizan momentos que mezclaron humor, emoción y reconciliación familiar.

¿Cómo nació esta nueva etapa en la vida de los Derbez?

El proyecto de Viaje con los Derbez ha sido, desde el principio, mucho más que un recorrido por sitios turísticos, para Eugenio, reunir a su familia bajo un mismo techo, y ahora, en un mismo destino ha significado un espacio de sanación y reencuentro.

 

Con hijos que crecieron en hogares distintos y bajo circunstancias variadas, la convivencia no siempre fue fácil, sin embargo, las aventuras documentadas en el formato se convirtieron en la excusa perfecta para limar asperezas, conocerse mejor y fortalecer los lazos que en su día a día son difíciles de mantener.

En esta ocasión, Japón se transformó en el escenario ideal, un país que ninguno había visitado y que les despertaba la misma curiosidad, abriendo espacios de conversación y complicidad.

¿Qué representa Japón en este recorrido de la familia Derbez?

El destino se presentó como un contraste entre la serenidad de los templos tradicionales y la modernidad de ciudades como Tokio, que para la familia fue motivo de asombro en cada paso.

Desde los intentos fallidos de pronunciar palabras en japonés hasta la convivencia con tradiciones que les resultaban totalmente ajenas.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, asisten a Los Ángeles.
Eugenio Derbez lidera a su familia en la nueva temporada del reality. Foto | VALERIE MACON.

Eugenio, fiel a su estilo aprovechó cada situación para hacer reír, convirtiendo el impacto cultural en fuente de chistes que rápidamente conectaron con los seguidores en redes sociales.

Al mismo tiempo, sus hijos encontraron en el país un espacio para redescubrirse como familia, incluso en los momentos triviales como comer juntos en un restaurante local o calles llenas de luces neón.

¿Por qué este viaje es diferente a los anteriores?

Más allá del atractivo turístico, esta nueva temporada refleja un momento de madurez en el clan Derbez, pues, aunque los hijos mayores de Eugenio están grandes y tienen otras prioridades, lograron coincidir en este viaje, dándole un valor especial.

Eugenio Derbez asiste a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas,
Eugenio Derbez lidera a su familia en la nueva temporada del reality. Foto | Frazer Harrison.

Japón fue un sueño pendiente desde la primera temporada y la emoción de cumplir ese deseo común dio un aire de renovación a la serie, mostrando a la familia de Eugenio Derbez en su naturalidad, con malentendidos y risas compartidas.

