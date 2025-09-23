Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mateo Carvajal habría reaccionado al beso de su hermano y su expareja Stephanie Ruiz

Mateo Carvajal reapareció en redes con mensaje tras el beso de su expareja Stephanie Ruiz y su hermano: "Esa rabia no se apaga".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mateo Carvajal reapareció en redes
Mateo Carvajal dejó sorpresivo mensaje tras polémica de su hermano y expareja. (Fotos Canal RCN)

Stephanie Ruiz expareja de Mateo Carvajal se apoderó de las tendencias en los últimos días luego de compartir un video en el que se mostró besando a su excuñado Isaac Carvajal

Artículos relacionados

¿Cuál fue la polémica de Stephanie Ruiz y el hermano de Mateo Carvajal?

El video del beso entre Isaac Carvajal y Stephanie Ruiz generó gran controversia en redes sociales por la relación de la modelo con Mateo Carvajal, la cual sostuvieron hasta finales del 2023.

De hecho a principios de ese mismo años Mateo Carvajal le propuso a Stephanie Ruiz matrimonio en medio del programa Buen día, Colombia.

Como era de esperarse todos los focos estaban encima de Mateo Carvajal esperando por su reacción al beso de su hermano y su exnovia. Una reacción que llegó en la tarde del 23 de septiembre.

Exnovia de Mateo Carvajal captada amorosa con su excuñado
Stephanie Ruiz se mostró con el hermano de Mateo Carvajal. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo habría reaccionado Mateo Carvajal al beso de su hermano con su expareja Stephanie Ruiz?

El deportista había mantenido silencio frente al beso de su hermano Isaac y su expareja Stephanie Ruiz, quienes se mostraron bastante juntos durante el cumpleaños de la modelo.

Sin embargo, el exparticipante de Survivor, la isla de los famosos rompió su silencio en la jornada del 23 de septiembre en donde compartió varias fotos suyas haciendo deporte.

Sin embargo, Mateo Carvajal compartió junto a una de estas fotografías un mensaje en el que hizo alusión al sentimiento de rabia y cómo logró transformarlo a su favor.

Y esa rabia no se apaga se transforma en fuerza y se convierte en una revolución.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Stephanie Ruiz a la polémica que se generó por su beso con Isaac Carvajal?

Ante esta polémica, Stephanie Ruiz, no se quedó callada y a través de sus redes sociales se pronunció de manera irónica.

La modelo compartió un video junto a Isaac Carvajal en donde expresaban que veían a muchas personas atacadas en redes por su beso.

Están pero atacados y se pueden seguir atacando, somos súper amigos.

Sin embargo, Stephanie dio a entender que solo tiene una gran amistad con su excuñado.

Por otra parte, Isaac en una dinámica de preguntas sorprendió al revelar que no está tan bien con su hermano Mateo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“Lo importante es sentirse bien conmigo mismo”: así reaccionó WestCol a los comentarios sobre su transformación estética. Talento nacional

WestCol presume su nuevo diseño de sonrisa y genera reacciones en redes

WestCol sorprendió en redes mostrando su nueva sonrisa, aclaró rumores y aseguró que lo más importante es sentirse bien consigo mismo.

Andrea Valdiri Andrea Valdiri

Novio de Andrea Valdiri apostó exorbitante cifra de dinero para apoyarla contra Yina Calderón

Juan David Sepulveda, novio de Andrea Valdiri, dejó ver los millones que depositó en confianza para la bailarina contra Yina Calderón.

Aida Victoria Merlano sobre Westcol Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano y Westcol se pronunciaron tras rumores de reconciliación

Los influenciadores Aida Victoria Merlano y Westcol reaccionaron a foto viral por la que los han vinculado de nuevo.

Lo más superlike

Falleció reconocida influencer brasileña en graves condiciones Talento internacional

¡Luto en redes! Falleció reconocida influencer tras diagnóstico de cáncer: esto se sabe

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida influencer en graves condiciones.

Ozuna está en Colombia: el cantante de reguetón compartió fotos en redes Talento internacional

¿Ozuna prepara nueva canción? El puertorriqueño sorprende con publicaciones en Bogotá y Cartagena

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia Eugenio Derbez

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia

MasterChef Celebrity Colombia

Participantes compiten para elegir equipos en MasterChef, así quedaron conformados

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?