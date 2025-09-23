Mateo Carvajal habría reaccionado al beso de su hermano y su expareja Stephanie Ruiz

Stephanie Ruiz expareja de Mateo Carvajal se apoderó de las tendencias en los últimos días luego de compartir un video en el que se mostró besando a su excuñado Isaac Carvajal

¿Cuál fue la polémica de Stephanie Ruiz y el hermano de Mateo Carvajal?

El video del beso entre Isaac Carvajal y Stephanie Ruiz generó gran controversia en redes sociales por la relación de la modelo con Mateo Carvajal, la cual sostuvieron hasta finales del 2023.

De hecho a principios de ese mismo años Mateo Carvajal le propuso a Stephanie Ruiz matrimonio en medio del programa Buen día, Colombia.

Como era de esperarse todos los focos estaban encima de Mateo Carvajal esperando por su reacción al beso de su hermano y su exnovia. Una reacción que llegó en la tarde del 23 de septiembre.

Stephanie Ruiz se mostró con el hermano de Mateo Carvajal. (Foto Canal RCN)

¿Cómo habría reaccionado Mateo Carvajal al beso de su hermano con su expareja Stephanie Ruiz?

El deportista había mantenido silencio frente al beso de su hermano Isaac y su expareja Stephanie Ruiz, quienes se mostraron bastante juntos durante el cumpleaños de la modelo.

Sin embargo, el exparticipante de Survivor, la isla de los famosos rompió su silencio en la jornada del 23 de septiembre en donde compartió varias fotos suyas haciendo deporte.

Sin embargo, Mateo Carvajal compartió junto a una de estas fotografías un mensaje en el que hizo alusión al sentimiento de rabia y cómo logró transformarlo a su favor.

Y esa rabia no se apaga se transforma en fuerza y se convierte en una revolución.

¿Cómo reaccionó Stephanie Ruiz a la polémica que se generó por su beso con Isaac Carvajal?

Ante esta polémica, Stephanie Ruiz, no se quedó callada y a través de sus redes sociales se pronunció de manera irónica.

La modelo compartió un video junto a Isaac Carvajal en donde expresaban que veían a muchas personas atacadas en redes por su beso.

Están pero atacados y se pueden seguir atacando, somos súper amigos.

Sin embargo, Stephanie dio a entender que solo tiene una gran amistad con su excuñado.

Por otra parte, Isaac en una dinámica de preguntas sorprendió al revelar que no está tan bien con su hermano Mateo.