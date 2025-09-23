Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Ozuna prepara nueva canción? El puertorriqueño sorprende con publicaciones en Bogotá y Cartagena

Ozuna compartió fotos en Bogotá y Cartagena, y sus seguidores sospechan que prepara música inédita en Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ozuna está en Colombia: el cantante de reguetón compartió fotos en redes
Ozuna visita Colombia y lo presume en redes: “Amo este país”, dijo el cantante de reguetón. (Foto: AFP)

El cantante de reguetón Ozuna llamó la atención de sus seguidores en Colombia tras compartir varias publicaciones en redes sociales desde Bogotá y Cartagena.

¿Ozuna trabaja en nueva música en Colombia?

Sus apariciones en estos lugares despertaron especulaciones sobre un posible proyecto musical que estaría desarrollando en el país.


Ozuna visita Colombia y lo presume en redes: “Amo este país”, dijo el cantante de reguetón. (Foto: AFP)

Las dudas crecieron cuando Ozuna publicó un video grabado desde un automóvil. En el clip aparece cantando versos de una canción que no ha sido lanzada oficialmente.

En el texto del video escribió “Para que no se me olvide”, lo que dio a entender que se trataba de una idea musical en desarrollo que decidió registrar en el momento.

Durante su paso por Bogotá, el puertorriqueño compartió una imagen desde el cerro de Monserrate en la que expresó su cariño por Colombia.

“Amo este país”, escribió en Instagram, acompañando la publicación con la canción Tú eres la reina de Diomedes Díaz.

Horas después, el reguetonero sorprendió con una nueva publicación en la que se mostró surfeando en el mar.

Aunque no mencionó la ubicación, usuarios en redes identificaron el lugar como Cartagena por los edificios visibles de fondo y las características de la costa.

Su presencia en la ciudad amurallada alimentó las teorías de que no se trataba solo de una visita turística.

Aunque no hay confirmación oficial, los comentarios en sus publicaciones apuntan a que el artista estaría trabajando en nueva música aprovechando su estadía en Colombia.

¿Cuál ha sido la relación de Ozuna con Colombia?

La visita de Ozuna a Colombia coincide con el recuerdo de sus últimas apariciones vinculadas al país.

El 15 de mayo de 2025, en el concierto de Shakira en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ambos interpretaron juntos la canción Monotonía por primera vez en vivo ante más de 80 mil asistentes.


Ozuna visita Colombia y lo presume en redes: “Amo este país”, dijo el cantante de reguetón. (Foto: AFP)

Antes de esto, su última presentación en territorio colombiano fue en abril de 2019, cuando hizo parte del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar.

Desde entonces, no había tenido apariciones en Colombia, por lo que su visita actual genera expectativa entre los fanáticos del reguetonero sobre los proyectos en los que podría estar trabajando.

