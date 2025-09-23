Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle se despachó con posible indirecta a Isabella Ladera: “Hagan el bien y no llamando la atención”

En medio de la polémica, Beéle compartió un mensaje que sus seguidores vieron como una indirecta para Isabella Ladera.

Beéle envía mensaje que habría sido para Isabella Ladera
Beéle envía mensaje que fans interpretan como indirecta a Isabella Ladera en medio de polémica. (Foto: AFP)

Brandon de Jesús López Orozco, más conocido como Beéle, volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras publicar un mensaje que muchos de sus seguidores interpretaron como una indirecta hacia Isabella Ladera, su expareja.

¿Cuál fue el mensaje de Beéle que relacionan con Isabella Ladera?

La controversia entre ambos ha ocupado titulares en las últimas semanas, especialmente después de que la influencer venezolana decidiera interponer una demanda en contra del cantante.

En medio de la situación, Beéle sorprendió a los más de tres millones de personas que lo siguen en Instagram con un video en el que compartió lo que llamó un consejo del día:

“Gocen haciendo el bien y no llamando la atención”, dijo el cantante colombiano.

Aunque no mencionó a nadie directamente, los internautas no tardaron en asociar sus palabras con Ladera, quien también ha estado activa en redes tras un periodo de silencio.

¿Qué ocurrió con la demanda de Isabella Ladera contra Beéle?

El artista cartagenero, que ha venido consolidando su carrera en la escena musical internacional, últimamente ha publicado en varias ocasiones frases que sus seguidores consideran respuestas veladas a la situación legal que enfrenta.

Por su parte, Isabella Ladera también ha retomado su actividad en plataformas digitales.

La creadora de contenido ha compartido videos y mensajes que varios interpretan como contestación a las publicaciones de su expareja, avivando más la polémica.

El conflicto escaló luego de que se conociera públicamente el documento legal que Ladera interpuso contra el cantante.

En él, señala al artista y a otras partes no identificadas como responsables de la difusión no autorizada de contenido personal.

Sin embargo, Beéle, a través de sus representantes legales, ha rechazado estas acusaciones y ha solicitado respeto por su vida privada.

La relación entre Isabella Ladera y Beéle estuvo marcada desde el inicio por la exposición mediática.

Su romance comenzó en medio de rumores de infidelidad y pronto fue seguido de apariciones públicas en premiaciones y colaboraciones, como el videoclip “Frente al mar” en el que aparece Isabella Ladera como protagonista.

Hoy, la pareja ya separada sigue siendo protagonista en redes tras conocerse un polémico video y ahora un cruce de mensajes que mantienen encendido el pleito legal que ahora afrontan.

