Este fue el romántico gesto de Nicki Nicole a Lamine Yamal en plena gala del Balón de Oro

El mundo del espectáculo y el deporte volvió a unirse gracias a una de las parejas más comentadas del momento, Nicki Nicole y Lamine Yamal.

La cantante argentina y el futbolista español no solo confirmaron los rumores de su romance, sino que han decidido compartir su relación con naturalidad en redes sociales, generando gran expectativa entre sus seguidores.

¿Qué mensaje compartió Nicki Nicole en medio de la gala?

Mientras el jugador del Barcelona vivía una de las noches más trascendentes de su carrera en la ceremonia del Balón de Oro 2025, la artista decidió enviarle un gesto romántico que rápidamente captó la atención de los fanáticos, una fotografía de ambos en sus historias de Instagram.

Aunque no pudo estar presente en París para acompañar a Lamine Yamal durante la entrega de premios, Nicki encontró la manera de hacerse sentir cerca publicando en sus historias una fotografía en la que ambos aparecen sonriendo.

¿Por qué Nicki Nicole no estuvo en la alfombra roja del Balón de Oro?

La ausencia de la artista en la ceremonia generó interrogantes, ya que muchos esperaban verlos juntos en la alfombra en París, sin embargo, la razón fue más sencilla de lo que algunos imaginaron, compromisos laborales.

¿Nicki Nicole confirmó su romance con Lamine Yamal? | Fotos AFP: Ronda Churchill y Manaure Quintero

Nicki Nicole se encontraba en Brasil, donde tenía programadas presentaciones y actividades relacionadas con su carrera musical.

La cantante, recientemente nominada a los Latin GRAMMY, compartió también algunos momentos desde Brasil, una coincidencia de fechas hizo imposible que pudiera estar físicamente en el evento deportivo.

¿Qué reconocimiento recibió Lamine Yamal en la ceremonia?

En una noche repleta de figuras del fútbol mundial, Yamal no se llevó el Balón de Oro, pero sí fue distinguido con el Trofeo Kopa, premio otorgado al mejor jugador joven.

Lamine Yamal no se ha pronunciado al respecto (Foto AFP / FRANCK FIFE)

Con tan solo 18 años, se consolidó como una de las grandes promesas de la disciplina, y su logro fue celebrado tanto por su familia, que lo acompañó en el evento, como por Nicki desde la distancia.

Lo que queda claro es que, más allá de las agendas ocupadas y la distancia geográfica, han demostrado que ambos sienten admiración mutua y cariño.