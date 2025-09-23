Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Este fue el romántico gesto de Nicki Nicole a Lamine Yamal en plena gala del Balón de Oro

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su relación durante la gala del Balón de Oro 2025, generando revuelo en redes sociales.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Nicki Nicole y Lamine Yamal
Nicki Nicole y Lamine Yamal: los gestos que alimentan los rumores de romance. (Foto Manaure Quintero / AFP) (Foto Rodrigo Varela / AFP)

El mundo del espectáculo y el deporte volvió a unirse gracias a una de las parejas más comentadas del momento, Nicki Nicole y Lamine Yamal.

La cantante argentina y el futbolista español no solo confirmaron los rumores de su romance, sino que han decidido compartir su relación con naturalidad en redes sociales, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje compartió Nicki Nicole en medio de la gala?

Mientras el jugador del Barcelona vivía una de las noches más trascendentes de su carrera en la ceremonia del Balón de Oro 2025, la artista decidió enviarle un gesto romántico que rápidamente captó la atención de los fanáticos, una fotografía de ambos en sus historias de Instagram.

Aunque no pudo estar presente en París para acompañar a Lamine Yamal durante la entrega de premios, Nicki encontró la manera de hacerse sentir cerca publicando en sus historias una fotografía en la que ambos aparecen sonriendo.

Artículos relacionados

¿Por qué Nicki Nicole no estuvo en la alfombra roja del Balón de Oro?

La ausencia de la artista en la ceremonia generó interrogantes, ya que muchos esperaban verlos juntos en la alfombra en París, sin embargo, la razón fue más sencilla de lo que algunos imaginaron, compromisos laborales.

Nicki Nicole y Lamine Yamal
¿Nicki Nicole confirmó su romance con Lamine Yamal? | Fotos AFP: Ronda Churchill y Manaure Quintero

Nicki Nicole se encontraba en Brasil, donde tenía programadas presentaciones y actividades relacionadas con su carrera musical.

La cantante, recientemente nominada a los Latin GRAMMY, compartió también algunos momentos desde Brasil, una coincidencia de fechas hizo imposible que pudiera estar físicamente en el evento deportivo.

Artículos relacionados

¿Qué reconocimiento recibió Lamine Yamal en la ceremonia?

En una noche repleta de figuras del fútbol mundial, Yamal no se llevó el Balón de Oro, pero sí fue distinguido con el Trofeo Kopa, premio otorgado al mejor jugador joven.

Lamine Yamal enfrenta críticas ante polémico cumpleaños
Lamine Yamal no se ha pronunciado al respecto (Foto AFP / FRANCK FIFE)

Con tan solo 18 años, se consolidó como una de las grandes promesas de la disciplina, y su logro fue celebrado tanto por su familia, que lo acompañó en el evento, como por Nicki desde la distancia.

Lo que queda claro es que, más allá de las agendas ocupadas y la distancia geográfica, han demostrado que ambos sienten admiración mutua y cariño.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“Lo importante es sentirse bien conmigo mismo”: así reaccionó WestCol a los comentarios sobre su transformación estética. Talento nacional

WestCol presume su nuevo diseño de sonrisa y genera reacciones en redes

WestCol sorprendió en redes mostrando su nueva sonrisa, aclaró rumores y aseguró que lo más importante es sentirse bien consigo mismo.

Andrea Valdiri Andrea Valdiri

Novio de Andrea Valdiri apostó exorbitante cifra de dinero para apoyarla contra Yina Calderón

Juan David Sepulveda, novio de Andrea Valdiri, dejó ver los millones que depositó en confianza para la bailarina contra Yina Calderón.

Aida Victoria Merlano sobre Westcol Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano y Westcol se pronunciaron tras rumores de reconciliación

Los influenciadores Aida Victoria Merlano y Westcol reaccionaron a foto viral por la que los han vinculado de nuevo.

Lo más superlike

Falleció reconocida influencer brasileña en graves condiciones Talento internacional

¡Luto en redes! Falleció reconocida influencer tras diagnóstico de cáncer: esto se sabe

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida influencer en graves condiciones.

Ozuna está en Colombia: el cantante de reguetón compartió fotos en redes Talento internacional

¿Ozuna prepara nueva canción? El puertorriqueño sorprende con publicaciones en Bogotá y Cartagena

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia Eugenio Derbez

¡Eugenio Derbez conoció Japón! Esto es lo que dijo sobre su experiencia

MasterChef Celebrity Colombia

Participantes compiten para elegir equipos en MasterChef, así quedaron conformados

Talento internacional

¿Qué es la poliomielitis, la enfermedad que padeció el cineasta Robert Redford?