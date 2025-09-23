Valentina, Raúl y Luisfer siguen ausentes en Masterchef y recibirán castigo, aquí la razón

En el episodio de este 23 de septiembre en MasterChef Celebrity hubo varias ausencias de participantes y hasta de la presentadora Claudia Bahamón.

¿Quiénes se ausentaron este 23 de septiembre en MasterChef Celebrity?

Los participantes llegaron a asumir un nuevo reto por equipos en MasterChef Celebrity para evitar tener el delantal negro y quedar en riesgo de salir de la competencia.

Para el ingreso y como es común entre las celebridades realizaron toda una obra de teatro al llegar a la cocina más grande del mundo y evidenciaron dichas ausencias de sus compañeros.

La presentadora Violeta Bergonzi lideró la dinámica donde simuló hacer un llamado a lista, donde reveló que Valentina Taguado, Raúl Ocampo y Luisfer Hoyos no llegaron y volvieron a ausentarse.

Es importante señalar que, el actor Luisfer Hoyos lleva varios capítulos sin hacer presencia debido a que según se reveló presentó un percance de salud que lo obligó a quedarse en casa con incapacidad.

Quienes han generado sorpresa son Valentina Taguado y Raúl Ocampo, quienes también lograron tener incapacidad para ausentarse, pero se desconoce si fue por algún tema de salud, laboral u otro.

¿Cuál será el castigo que se llevará Valentina Taguado, Raúl Ocampo y LuisFer hoyos tras ausentarse en MasterChef Celebrity?

Violeta Bergonzi aprovechó para luego de llamar a lista y hacer notar su ausencia para resaltar el castigo que recibirán una vez regresen a la competencia, indicando que sus compañeros llegarán con delantal negro.

Es importante mencionar que, dentro de las reglas del juego está que en caso de ausentarse al regresar deben aceptar ponerse el delantal negro.

¿Por qué se ausentó Claudia Bahamón este 23 de septiembre en MasterChef Celebrity?

En cuanto a la ausencia de la presentadora Claudia Bahamón se desconoce la razón, pero los participantes reaccionaron detallando que debido a que ella no está los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso sacarán a flote sus crueldades para hacerlos sufrir en los retos.

Por ahora, se espera que para el próximo reto ya puedan estar presentes sus compañeros y así puedan salvarse.